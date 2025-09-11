Cemal Enginyurt Flash Haber'i hatırlattı! "Madem suçluydu Habertürk'ü niye ona sattınız?"

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding’e ait Habertürk, Show TV ve Bloomberg de dahil 121 şirkete el konuldu. Ciner Holding Aralık 2024'te satışını gerçekleştirdiği Habertürk grubunu Can Holding'e devrini gerçekleştirmişti.

Tüm şirketler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Operasyonun ardından şirketlerde aramalar başlatıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Halk TV’de Ekrem Açıkel’in sunduğu Yeni Bir Sabah programına bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SADECE MERAKIMDAN SORUYORUM"

Enginyurt, Can Holding’in daha önce gerçekleştirdiği medya satın alımlarını hatırlattı.

Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Kork'un sahip olduğu şirketlerin yönetimi de TMSF'ye devredilmişti.

Enginyurt medya kuruşlarının satışında yoğun bir devlet denetimi olmasına rağmen benzer bir durumun da şimdi Habertürk grubunda yaşandığını belirtti.

Can Holding'in kaçakçılıktan 2020'de yargılandığını belirten Enginyurt şunları ifade etti:

"Bakın Can Holding'le hemen zengin dostluğuna bir örnek vereceğim. Adam 2020 yılında Deniz Gökçek'nin ifadesiyle sigara kaçakçılığından yargılanmış. Kaçakçı. Siz bu kaçakçıya bu televizyonları, bu okulları nasıl sattınız? Üniversiteyi bu kaçakçıya nasıl teslim ettiniz? Liseli ilkokul öğrencilerinden liseye kadar olan öğrencileri bu kaçakçıya nasıl teslim teslim ettiniz?"

Holding bünyesinde kara para aklama, usulsüzlük ve hayali ihracat iddialarını da hatırlatan Enginyurt şöyle sordu:

7-8 ay önceye gidelim Flash TV. Satın alındı. Ve akabinde el konuldu. Habertürk satın alındı. Şimdi el konuldu. Ekoturk. RTÜK nerede? İstihbarat nerede? Emniyet nerede? Bunlar 88 milyar kara para aklanmışsa Can Holding bünyesinde yeni mi başlamışlar televizyonu alır almaz mı? Bunlar usulsüzlük kaçakçılık hayali ihracat fatura bahis yeni mi başlamışlar?

Ben merak ederek soruyorum sadece merakımdan soruyorum. Türk halkı da benim gibi merak ediyor. Flash TV'yi alan şahsı hiç soruşturdunuz mu? Yani bu memlekette kiracı olmak için bırakın kiracı olmayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 150.000 lira evlilik yardımı sözü vardı. O evlilik yardımını alabilmek için bile adli sicil kaydı istiyor Recep Tayyip Erdoğan. Bakın 150.000 lirayı alabilmek için adli sicil kaydı götürmesi gerekiyor gençlerin.

"HİÇ ARAŞTIRMADAN BU DEVRİ NASIL GERÇEKLEŞTİRDİNİZ"

Bu Flash TV'yi alanı Habertürk TV ve Show TV'yi alanı hiç araştırmadan nasıl bu devri gerçekleştirdiniz. Nasıl izin verdiniz esas sorulması gereken bu. Yoksa yandaşlığın para etmediği apaçık ortaya çıktı.

Enginyurt, iktidar içi medya rekabetine gönderme yaparak şunları söyledi:

“Habertürk ne güzel de son 6 aydır yandaşlık yapıyor. Hatta A Haber mutluluk kanalını bile geçmişti. Muhtemelen kıskançlık sonucunda başına da böyle bir iş gelebilir. Yani ‘Sen beni nasıl geçtin’ de demiş olabilir.”

Operasyona dair siyasi niyeti de sorgulayan Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar usulsüzlüğü yolsuzluğu yapan bu şirkete bu televizyonları RTÜK araştırmadan istihbaratı yapılmadan nasıl izin verildi ve şimdi el konuldu.

O zaman insanın aklına şu geliyor Bu televizyonu alanların usulsüz adamlar olduğu biliniyordu. Yanlış insanlar olduğu biliniyordu. Bunları satsın alsın bunlar sonra biz de kolaylıkla buna el koyalım. Yandaş televizyon sayısı artsın. Artık Türkiye'de muhalif televizyon hiç kalmasın isteniyordu. Yani bu televizyonlar muhalifte değildi zaten demin dediğim gibi ama böylece bütünüyle iktidarın eline geçmesi sağlandı. Onun için ben diyorum ki Can Holding'e yapılan operasyonun öncesinde verilen izne o izni veren RTÜK'e o izni veren kişi ve kuruluşlara yani rekabet kuruluna değil mi? Rekabet Kurulu araştırmadı mı bunu?"

Enginyurt, medya sahipliği için gereken izin süreçlerine dikkat çekerek şunları sordu:

“RTÜK’e, o izni veren kişi ve kuruluşlara, yani Rekabet Kurulu’na... Araştırmadı mı bunu? Televizyon sahibi olmak için Milli Güvenlik Kurulu’na kadar görüşmeler devam ediyor. Çok önemli araştırmalardan, filtrelerden geçiyorsunuz. Bunun konuşulması gerekiyor.”

Enginyurt, konuşmasının sonunda şu çağrıyı yaptı:

Dolayısıyla buradan da şu sonuç çıkıyor artık. Bizim bana ait bir slogan değil. Devrimcilerin yıllardır bir sloganı vardı hep söylerler. Dünyanın her yerinde söylerler. Susma sustukça sıra sana gelecek. Buradan bütün Türkiye şunu anlasın ve idrak etsin. Susarak bir yere varılmıyor. Bu iktidar sustukça sırayı size de getirecek. Yarın evlerimize iş yerlerimize çok rahat el konulabileceğini göstergesi bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkez binasına Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bir binaya bile çökenler ve bu sabah Can Holding'in 121 şirketine çökenler bir kere daha gösteriyor ki Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin babasının 60 yıllık şirketine çökenler demek ki yandaş dinlemeden yoldaş dinlemeden her şirkete her eve her ticari müesseseye çökebileceğini açık göstergesidir

CHP Genel Merkezi’ne ve Ekrem İmamoğlu’nun ailesinin şirketine yapılan müdahaleleri hatırlatan Enginyurt, şu uyarıyı dile getirdi: