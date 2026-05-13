Saadet Partisi'nden iktidara 'tamam da kanka ne alaka' çıkışı!

Saadet Partisi, sosyal medyada gündem olan “Ne alaka?” temalı bir video ile iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

Videoda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın çeşitli açıklamalarına yer verildi. Bu açıklamalar, videoda “Ne alaka?” ifadesiyle birlikte eleştirel bir dille sunuldu.

SOSYAL MEDYADAKİ “NE ALAKA?” AKIMI SİYASETİN GÜNDEMİNDE

Son dönemde sosyal medyada yaygınlaşan rapçi KÖK$VL’ın “Tamam da kanka ne alaka?” adlı parçası da videoda kullanıldı. Saadet Partisi’nin hazırladığı çalışmada, siyasetçilerin ifadelerinin ardından bu şarkının nakaratına yer verilerek, açıklamalarla çeliştiği iddia edilen haber ve görüntüler eşleştirildi. Söz konusu video, kısa sürede sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar arasında yer aldığı ifade edildi.