Saadet Partisi'nden iktidara 'Caydırıcı tedbir' çağrısı!
Yayınlanma:
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İktidara çağrıda bulunan Arıkan, "İşgalci İsrail, sadece Filistin için değil Türkiye başta olmak üzere tüm bölgeye hatta tüm dünyaya çok büyük bir tehdittir" dedi. Arıkan iktidara çağrıda bulunarak caydırıcı tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail'in yalnızca Filistin için değil Türkiye başta olmak üzere tüm bölge ve dünya için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Arıkan, parti genel merkezinde düzenlenen "İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı" öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda zorlu süreçlerden geçtiğini, sorunların ortak akıl ve kararlılıkla çözülebileceğini vurguladı.

Küresel Sumud Filosu hakkında konuşan Arıkan, tüm engellemelere karşın ablukanın aşılmasının önemli bir adım olduğunu söyledi.

Arıkan, filodaki gönüllülere teşekkür ederek, İsrail'in filoya yönelik saldırılarının dünya kamuoyu önünde barış söylemlerinin samimiyetsizliğini ortaya koyduğunu dile getirdi.

İsrail tehdidinin giderek büyüdüğüne dikkati çeken Arıkan, "İşgalci İsrail, sadece Filistin için değil Türkiye başta olmak üzere tüm bölgeye hatta tüm dünyaya çok büyük bir tehdittir. Bu tehdit ve tehlikenin bir an evvel bertaraf edilebilmesi için başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerine öncülük edecek bir güç oluşturulması ve somut adım atılması temin edilmelidir" açıklamasında bulundu.

'CAYDIRICI TEDBİR' ÇAĞRISI

İktidara seslenen Arıkan, tüm güvenlik bürokrasisini harekete geçirme ve İsrail'e karşı ticari, hukuki, siyasi ve askeri alanlarda caydırıcı tedbirler alma çağrısında bulundu. Bugün bu konuda harekete geçilmesi için yeni girişim başlattıklarını anlatan Arıkan, "Aziz milletimizden Türkiye genelinde yapılacak 'Gazze Tezkeresi için imza ver' çalışmamıza destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

