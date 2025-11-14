Ranta karşı çıkan belediye yöneticilerine tehdit! Ses bombası attılar! Evlerine gidip ailesiyle tehdit ettiler

İzmir'de Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bostanlı Pazar Yeri’nde hayata geçirmeyi planladıkları “Tekstil Günleri” projesi nedeniyle kendisi, belediye bürokratları, Kent A.Ş. yöneticileri ve ailelerinin açık şekilde tehdit edildiğini açıkladı.

Belediye Meclisi toplantısının açılışında güvenlik kamerası görüntülerini izleten Ünsal, pazar yerinde yaşanan olay sonrası suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Tüm birimleri göreve çağırıyorum. Bir kadın başkan olarak ben bu zorbalara izin vermeyeceğim” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, "El Emeği Gece Pazarı" düzenlemeye başladı

PAZAR YERİNDE BARİKATLAR AŞILDI, KAMU MALI ZARAR GÖRDÜ

Geçen çarşamba günü elektrik tadilatı nedeniyle kapalı olan Bostanlı Pazar Yeri’ne yaklaşık 50 kişilik bir grubun zorla girdiğine ilişkin görüntüler Meclis'te paylaşıldı. Görüntülerde barikatların sökülmesi, tel örgülerin yıkılması ve araçların kapalı alana sokulması yer aldı. Ünsal, olaylara karışan herkes hakkında para cezası uyguladıklarını ve savcılığa başvurduklarını söyledi.

“KİMSEYİ TEHLİKEYE ATMA LÜKSÜM YOK”

Ünsal, Tekstil Günleri için yürüttükleri hazırlıklar sırasında kendilerine yönelik tehditlerin arttığını, bir Kent A.Ş. yöneticisinin evine kadar gidilerek ailesinin tehdit edildiğini anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı. “Benim belediye başkanı olarak kimseyi tehlikeye atma lüksüm yok” diyen Ünsal, projeyi güvenlik gerekçesiyle başka bir alanda hayata geçirme kararı aldıklarını duyurdu.

RANT İDDİALARI: “12 MİLYON LİRAYA KADAR TEZGAH SATILMIŞ”

Pazar yerinde ciddi bir rant düzeni olduğunun altını çizen Ünsal, tezgâhların milyonlarca liraya satıldığını, bazı kişilerin tezgâh açmak isteyenlerden haftalık 15 bin liraya kadar para aldığını belirtti. “Tezgâh değişikliğinde tek yetkili Belediye Encümeni’dir. Kendi ismiyle açılmayan tezgâhlar iptal olacak” dedi.

Ünsal ayrıca, yaşanan gerilimi örgütleyen grubun bir kısmının kendisine para teklif ettiğini, bunun karşılığında projeden geri adım atmasını istediklerini söyleyerek, “Sen kimsin arkadaşım? Ben 5 yaşında zorbalara karşı durulması gerektiğini öğrendim” diye konuştu.

SES BOMBASI ATTILAR

Belediye önünde patlatılan iki ses bombasına da değinen Ünsal, olayın sorumlularının bunu “yoldan geçen Göztepeli taraftarların yaptığını” iddia ettiğini belirterek, “Burası Karşıyaka Spor Kulübü değil, burası Karşıyaka Belediyesi! Ben de taraftarım böyle bir şey yok” dedi.

Belediyeye ait verilerde bazı pazarcı gruplarının kendi aralarındaki mesajlaşmalarda ağır hakaretlerde bulunduğunu, tehditlerin Cumhurbaşkanı’na kadar uzanan saygısız ifadeler içerdiğini söyleyen Ünsal, bu bilgileri de paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

“VERDİĞİMİZ SÖZDEN GERİ ADIM ATMIYORUZ”

Baskı girişimleri üzerine ilgili önergeyi geçici olarak geri çektiklerini açıklayan Ünsal, “Verdiğimiz sözden geri adım atmıyoruz. Karşıyaka’nın menfaati için hiçbir projeden vazgeçmeyeceğiz” dedi. Projenin belediyeye ait, daha modern bir alanda 15 gün içinde başlayacağını ve haftanın yedi günü açık olacağını duyurdu.

Toplantıyı sonlandırırken duygusal anlar yaşayan Ünsal, “Arkadaşlarımıza yapılanları size anlatamam. Ama bundan sonra rant neymiş, ranttan rant alamamak neymiş… Gereken bütün tedbirleri alacağım” ifadelerini kullandı.