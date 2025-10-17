PES kongresinde Ekrem İmamoğlu vurgusu

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal'in Avrupa'daki çatı partisi olan Avrupa Sosyalis Partisi'nin Hollanda'da düzenlenen kongresine mektup gönderdi.

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU AMSTERDAM'DA OKUNDU

Başkent Amsterdam'da düzenlenmeye başlanan kongreye uzaktan bağlanan Dilek İmamoğlu, eşinin mektubunu okudu.

Ekrem İmamoğlu mektubunda, "Türkiye’de demokrasiye yönelik saldırılar tehlikeli bir aşamaya ulaşmıştır" ifadelerine yer verdi.

"DEMOKRASİYE YÖNELİK SALDIRILAR CİDDİ BOYUTTA"

İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Şehirlerimiz, demokrasiye olan ortak bağlılıkla birbirine bağlıdır. Türkiye’de demokrasiye yönelik saldırılar tehlikeli bir aşamaya ulaşmıştır. Ancak manipüle edilmiş mahkemeler halkın iradesini ortadan kaldıramaz. Biz ilerici belediye başkanları olarak, şehirlerin demokrasinin kaleleri olduğunu ve bu kalenin ayakta kalacağını göstermek zorundayız."

SALONDAKİLER İMAMOĞLU İÇİN AYAĞA KALKTI

Mektubun okunmasının ardından kürsüye çıkan Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri salonda bulunan isimleri Ekrem İmamoğlu için ayağa kalkmaya davet etti.

Gualtieri, "Bunu kabul edemeyiz. Sesimizi duyuralım. Türkiye’de demokrasi için ayağa kalkalım. Ekrem İmamoğlu için ayağa kalkalım." dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARI OTURUMUNDA İMAMOĞLU VURGUSU

Kongrenin “İlerici Belediye Başkanları” başlıklı panelinde; Roma, Paris, Barselona, Amsterdam ve Atina belediye başkanları konuştu. Konuşmaların ardından Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony’nin video mesajı gösterildi. Mesajında İmamoğlu’nun tutukluluğuna tepki gösteren Karacsony, şunları söyledi:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hukuksuzca hapse atıldığında ona destek olmak için bir arada durduk. Ekrem İmamoğlu'nun bu konuya verdiği önem popülizme karşı ilerici siyasi cevabın seçkincilik olamayacağı, onun "halkçılık" dediği, yani halkın gerçek sorunlarından yola çıkan ve bunları gerçekten yansıtan yerel yöneticiler olmasıdır."

Avrupalı sosyalistlerden 'İmamoğlu' adımı: Cesaret ödülüne aday gösterdiler

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIK KAMPANYASINA DESTEK

Bölgeler Komitesi'nin PES Grubu, Ekrem İmamoğlu'nu; cesareti, özgürlükleri, dayanışmayı ve eşitliği savunan yerel liderlere verilen Paweł Adamowicz Ödülü’ne aday göstermiş, birçok grup da İmamoğlu'na desteğini açıklamıştı. Karacsony’nin konuşmasının ardından panelin moderatörlüğünü yapan Avrupa Parlamentosu’ndan Celine Hervieu, İmamoğlu’nun adaylı kampanyası için hazırlanan broşürünü havaya kaldırarak PES delegasyonun adaylığa desteği için kürsüden çağrı yaptı.