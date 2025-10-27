Papa'nın Türkiye ziyaretinin tarihi kesinleşti! İlk yurt dışı ziyareti olacak

Yayınlanma:
Papa 14. Leo, 27 Kasım–2 Aralık’ta Türkiye ve Lübnan’ı ziyaret edecek. Yeni Papa'nın ilk ziyareti Türkiye'ye olmuş olacak. Papa, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte, İznik'ten Konsil’in 1700. yıl dönümü etkinliğine katılacak. Papa, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ile de görüşecek.

Vatikan Şehir Devleti ülkenin lideri ve Katoliklerin Ruhani Lideri Papa 14. Leo’nun kasım sonunda Türkiye ve Lübnan’ı kapsayan ilk yurt dışı gezisini gerçekleştireceğini duyurdu.

Papa Leo, 27–30 Kasım tarihleri arasında Türkiye’de olacak. Ziyaret, İznik’te Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte, erken Hristiyanlık tarihinin simge toplantılarından Konsil’in 1700. yıl dönümüne katılımla başlayacak.

ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞECEK

Papa, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’la görüşecek, ardından İstanbul’da Sultanahmet Camisi’ni ziyaret edip bir ayine katılacak.

Katolik Kilisesinde istismar iddiası: 4 bin 625 kişi istismar edildiKatolik Kilisesinde istismar iddiası: 4 bin 625 kişi istismar edildi

Lübnan’a 30 Kasım’da geçecek olan Papa Leo, Beyrut’ta Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile görüşecek. Dinler arası bir toplantıya katılacak olan Papa, Beyrut sahilinde açık hava ayini yönetecek. Ziyaretin son durağında ise 2020’deki büyük liman patlamasının yaşandığı alanda dua edecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

