Papa'nın Türkiye ziyaretinin tarihi kesinleşti! İlk yurt dışı ziyareti olacak
Vatikan Şehir Devleti ülkenin lideri ve Katoliklerin Ruhani Lideri Papa 14. Leo’nun kasım sonunda Türkiye ve Lübnan’ı kapsayan ilk yurt dışı gezisini gerçekleştireceğini duyurdu.
Papa Leo, 27–30 Kasım tarihleri arasında Türkiye’de olacak. Ziyaret, İznik’te Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte, erken Hristiyanlık tarihinin simge toplantılarından Konsil’in 1700. yıl dönümüne katılımla başlayacak.
ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞECEK
Papa, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’la görüşecek, ardından İstanbul’da Sultanahmet Camisi’ni ziyaret edip bir ayine katılacak.
Lübnan’a 30 Kasım’da geçecek olan Papa Leo, Beyrut’ta Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile görüşecek. Dinler arası bir toplantıya katılacak olan Papa, Beyrut sahilinde açık hava ayini yönetecek. Ziyaretin son durağında ise 2020’deki büyük liman patlamasının yaşandığı alanda dua edecek.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)