Papa'nın Türkiye ziyaretinin tarihi kesinleşti! İlk yurt dışı ziyareti olacak

Papa 14. Leo, 27 Kasım–2 Aralık’ta Türkiye ve Lübnan’ı ziyaret edecek. Yeni Papa'nın ilk ziyareti Türkiye'ye olmuş olacak. Papa, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte, İznik'ten Konsil’in 1700. yıl dönümü etkinliğine katılacak. Papa, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ile de görüşecek.