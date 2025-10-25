Katolik Kilisesinde istismar iddiası: 4 bin 625 kişi istismar edildi

İtalya’da Katolik Kilisesi’ndeki cinsel istismar vakalarına ilişkin yeni bir rapor yayımlandı. Ülkede bu alanda faaliyet gösteren İstismar Mağdurları Ağı (Rete l’Abuso) tarafından hazırlanan 2025 yılı raporuna göre, yaklaşık 31 bin aktif rahipten 1106’sı istismar vakalarına karıştı.

Raporda, toplam mağdur sayısının 4 bin 625 olduğu, bunların 4 bin 451’inin çocuk olduğu belirtildi. Veriler; mağdurların ifadelerine, basına yansıyan olaylara ve mahkeme kararlarına dayanıyor.

Dernek Başkanı Francesco Zanardi, raporu tanıttığı basın toplantısında, “İstismar faillerinin yargılanması ve cezalandırılması süreçleri son derece yavaş ilerliyor.” dedi. Zanardi, mağdurların adalet arayışında sistematik engellerle karşılaştığını vurguladı.

Öte yandan Vatikan’ın Çocukları Koruma Komisyonu da 16 Ekim’de yayımladığı raporda, İtalya’daki 226 piskoposluktan sadece 81’inin istismar vakalarına ilişkin ankete yanıt verdiğini açıklamıştı. Komisyon, Katolik Kilisesi’nin cinsel istismar olaylarını ele almakta “ciddi zorluklar yaşadığını” belirtmişti.

Katolik Kilisesi’nin yeni ruhani lideri Papa 14. Leo ise 20 Ekim’de ilk kez cinsel istismar mağdurlarıyla bir araya gelmiş, 23 Ekim’de yaptığı açıklamada, “Kilise’de hiçbir tür istismara hoşgörü gösterilmemelidir.” mesajını yinelemişti.

Cinsel istismar skandalları, yıllardır Katolik Kilisesi’nin en büyük krizlerinden biri olarak gündemde kalmaya devam ediyor.