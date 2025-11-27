Papa için Türkiye alarma geçti! İstanbul'da konser salonu kapatıp ayin düzenleyecek... Çanakkale mesajı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, bugün itibarıyla Türkiye'ye resmî ziyarette bulunuyor.

Göreve geldiğinden bu yana ilk yurt dışı seyahatini yapan Leo’nun ziyareti, üç ayaklı bir programla Ankara, İstanbul ve İznik’i kapsıyor. Papa, daha önce Türkiye’yi ziyaret eden Papa 6. Paul, 2. Jean Paul, 16. Benedikt ve Papa Francesco’nun ardından Türkiye’ye gelen beşinci papa oldu.

İLK DURAK ANKARA

Vatikan Basın Ofisi’nin ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın daveti üzerine 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye’de bulunacak. Ziyaretin ilk durağı olan Ankara’da Papa, Anıtkabir’e çelenk bırakacak ve ardından Cumhurbaşkanlığı’nda resmî törenle karşılanacak.

Erdoğan’la yapılacak görüşmede Türkiye-Vatikan ilişkileri, Filistin ve Gazze’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alınacak. Papa, ardından sivil toplum kuruluşları ve diplomatik misyon temsilcilerine hitap edecek.

HRİSTİYANLARIN İÇİN MİLAD OLAN YERİ ZİYARET EDECEK

Ziyaretin merkezini, Hristiyanlık tarihi açısından en büyük öneme sahip birkaç yerden biri İznik oluşturuyor.

İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü nedeniyle Papa Leo, 28 Kasım Cuma günü helikopterle kente giderek, İznik Gölü’nde su çekilmesiyle 2014’te ortaya çıkan Aziz Neofitos Bazilikası’nın kalıntılarında düzenlenecek dua törenine katılacak.

Alanda inşa edilen özel gezi platformundan bazilikayı ziyaret edecek Papa, burada piskoposlar ve Hristiyan topluluklarla birlikte ayin gerçekleştirecek.

Roma dönemine ait mozaik ve mezarların bulunduğu alan kısa süre önce resmen kamulaştırılarak ören yeri statüsü kazandı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

Akademisyenlere göre bu ayin, bazilikayı Hristiyan dünyası için yeni bir hac merkezi haline getirebilir.

KATOLİKLERİN LİDERİ, ORTODOKSLARI DA ZİYARET EDECEK

Papa, İznik dönüşü İstanbul’daki Vatikan Temsilciliği’nde piskoposlarla bir araya gelecek. 29 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde Sultanahmet Camii’ni ziyaret edecek olan Papa, ardından Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nde yerel Hristiyan topluluklarla görüşecek. Bu sırada kilisede Papa için özel dinlenme odası ve toplantı masası hazırlanırken, çevrede güvenlik tedbirleri artırıldı.

Papa Leo’nun bir sonraki durağı Fener Rum Patrikhanesi olacak. Burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek olan Papa, Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi’nde ayine katılacak.

VOLKSWAGEN ARENA'DA AYİN YÖNETECEK

Papa, 29 Kasım günü İstanbul’daki programını binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena’daki Kutsal Ayin ile sonlandıracak. Bu tercihle ilk kez bir Papa ayini bir stadyum değil, konser salonu tipi bir alanda gerçekleştirmiş olacak.

Ziyaretin son günü olan 30 Kasım’da, Papa Leo önce İstanbul Ermeni Apostolik Patrikhanesi’ni ziyaret edecek, ardından Fener Rum Patrikhanesi’nde ilahiye katılacak. Patrik Bartholomeos ile öğle yemeğinin ardından Papa, öğleden sonra Atatürk Havalimanı’ndan Lübnan'ın başkenti Beyrut’a hareket edecek.

İZNİK NEDEN ÖNEMLİ?

Papa’nın Türkiye ziyaretinin temelini oluşturan İznik Konsili, M.S. 325 yılında Doğu Roma İmparatoru Konstantin’in çağrısıyla toplanmıştı. Hristiyanlık tarihinde ilk ekümenik konsil olan bu toplantıda, Hz. İsa'nın Tanrı’yla aynı özden olduğu resmen kabul edilmiş ve İznik İnanç Bildirgesi hazırlanmıştı. Konsil ayrıca Paskalya tarihi gibi birçok konuda birlik sağlamış, erken dönem kilise hukukunun temellerini atmıştı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINACAK

Ziyaret boyunca İstanbul’da birçok cadde ve ana arter trafiğe kapatıldı. Valilik, kapalı yolları ve alternatif güzergâhları gün be gün duyurarak kamuoyunu bilgilendirdi. Sultanahmet, Harbiye, Yeşilköy, Fener ve Bakırköy çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bazı ibadethaneler ziyarete kapatıldı. Fransız Fakirhanesi, Mor Efrem Süryani Kilisesi ve Vatikan Temsilciliği çevresinde ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi.

DÜNYA BASINI DA BURADA OLACAK

Papa Leo’nun ziyareti, sadece Türkiye’de değil dünyada da yakından takip ediliyor. Aralarında BBC, CNN, Fox ve ABC’nin de yer aldığı 80’e yakın medya kuruluşu ziyaret için akredite oldu. Papa, bu seyahatinde tüm konuşmalarını İngilizce yapacak. Bu tercihin, uluslararası kamuoyuna doğrudan seslenme niyetiyle alındığı belirtiliyor.

RUHBAN OKULU GÜNDEMDE

Ziyaret vesilesiyle uzun süredir kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, Eylül ayında yaptığı açıklamada “Türkiye üzerine düşeni yapacak” demesiyle başlayan görüşmeler sürerken, ABD Başpiskoposu Elpidophoros, okulun açılabileceğine dair umutlu konuştu.

LOGOSUNDA ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ VAR

Vatikan’ın yayınladığı seyahat logosunda Çanakkale Köprüsü, Hz. İsa'nın Tanrı ve insanlık arasındaki köprü olduğu inancını simgelerken, logodaki dalgalar ise İznik Gölü’nü ve vaftizi temsil ediyor.

İŞTE İSTANBUL'DA KAPANACAK YOLLAR

İstanbul Valiliği'nin duyurusunu yaptığı kapanacak yollar şöyle: