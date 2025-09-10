Özgür Özel'e Demirtaş tehdidi savuran iktidar medyasına CHP'den ilk yanıt

Yerel seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi olan CHP, seçimlerin ardından yargı ve medya üzerinden yoğun baskılarla karşı karşıya kaldı. Belediye başkanları iddianame bile hazırlanmadan aylarca tutuklu kalırken, kimi illerde kayyum atamaları yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mart ayından bu yana 50’den fazla miting düzenleyerek hem bu müdahalelere tepki gösterdi hem de yurttaşlara “Anayasal haklarınızı kullanın” çağrısı yaptı. Ancak bu tutum, iktidara yakın medya tarafından hedef gösterilerek kriminalize edilmeye çalışıldı.

AKP iktidarı medyasından Türkiye Gazetesi, dünkü manşetinde Özel ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasında paralellik kurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “tutukluluğu siyasi” dediği Demirtaş’ın aldığı uzun cezaları hatırlatan gazetede, “Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yolunda” başlığıyla Özel’in tutuklanabileceğini ima etti.

Bugün de Atatürk düşmanlığı ile tanınan Yeni Akit de “Kaos üretenin sonu Selo gibi olur” başlığıyla benzer bir tehdit dilini manşetine taşıdı. Her iki gazete de Özel’i dolaylı biçimde ceza tehdidiyle sindirme çabası içine girdi.

CHP'DEN YANIT GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bu tehditlere Halk TV canlı yayınında sert sözlerle yanıt verdi. İktidara yakın gazetecileri ve medyayı doğrudan eleştiren Başarır, şu ifadeleri kullandı:

“Aciziyet. Sayın Genel Başkanımız tutuklansın. İçlerindeki eski milletvekili olan yazarlar Şamil Tayyar bunu söyledi. Utanmadan sıkılmadan bunu söyledi. Türkiye'nin 1. partisinin genel başkanını tutuklayacaksın 2. parti olarak. Öyle mi? Yok. Bence farklı bir şey yapın. İdam cezasını getirin. Hemen getirin. İdam edin bizi. Dar ağaçları kurulsun. Hiç umurumuzda değil. Değil, değil. Bakın gülüyorum sadece.”

"HALK TV BÖYLE BİR HABER YAPSA ERTESİ GÜN KAPATILIR"

Başarır, kendisinin de hedef alındığını belirterek şunları ekledi:

“50.000 tane tweet atılmış benim hakkımda. Troller. Tutuklansın Ali Mahir Başarır. Tutuklansın. Tutuklansın. Ben orada da güçlü olurum. Tutuklaya tutuklaya nereye varacaksınız?”

İktidar medyasının haberlerini açıkça hedef gösterici bulduğunu ifade eden Başarır, şöyle devam etti:

“Peki Halk TV Cumhurbaşkanı hakkında tutuklanabilir gibi bir haber yapsa ertesi gün kapatılır. Lisans iptaline gidilir. Kimi tehdit ediyorsunuz siz ya? Siz kimi tehdit ediyorsunuz? Utanmazlar.

İktidardan beslenen, özel arabalarla gezen, korumalarla gezen, kat kat daireleri olan... Havuz parasının havuzdan toplanan kirli paralarla kurulan bir grup kendini gazeteci sanan tipler mi bizi tehdit ediyor?”

Başarır, CHP’nin geçmişte de baskılara karşı direndiğini hatırlatarak şu sözleri kullandı:

“ Bugün bu ülkeye saldırı olsa önce siz kaçarsınız. Vatanla, milletle, milli iradeyle ne alakanız var sizin? Bu milletin parasıyla kurulan kanallarda konuşmak çok kolay. Maaş almak çok kolay. Kim size itibar ediyor? Özgür Özel tutuklansın. Ali Mahir Başarır tutuklansın. Sonra? Bitmeyiz ki. Biz bitmemişiz. Biz 19 Mayıs 1919'dan bugüne kadar bitmemiş bir partiyiz.

Vatanla, milletle, milli iradeyle ne alakanız var sizin? Bu milletin parasıyla kurulan kanallarda konuşmak çok kolay. Maaş almak çok kolay. Kim size itibar ediyor? Özgür Özel tutuklansın. Ali Mahir Başarır tutuklansın. Sonra? Bitmeyiz ki. Biz bitmemişiz. Biz 19 Mayıs 1919'dan bugüne kadar bitmemiş bir partiyiz. Mal varlığımızı el koymuş, genel başkanlarımız tutuklanmış 80 darbesinde. Bugün il başkanımıza, il başkanlığımıza binlerce polis koymuşsunuz. Biz dönem dönem bunları hep yaşadık. Ama 86 milyon bunu görüyor.”

"AİHM SİZİ YERİN DİBİNE SOKTU"

Başarır, Selahattin Demirtaş’la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının hâlâ uygulanmamasına da dikkat çekti: