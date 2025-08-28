Özgür Özel'e bir soruşturma daha açılmıştı: CHP'den ilk tepki!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında resen başlattığı soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hukukun hiçe sayıldığını söyleyen Yücel, "Alın teriyle alınan diplomaları iptal eden, millet iradesiyle kazanılan belediyelere çökmeye çalışan, CHP'nin tertemiz kurultaylarına çamur atan, haksız yere tutuklanan belediye başkanları ve bürokratlara her türlü eziyeti çektiren bir zihniyetin temsilcilerinden alacağımız hiçbir hukuk, adalet ve demokrasi dersi olamaz Sayın Yılmaz Tunç!

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de tüm CHP'liler de hukuku hiçe sayan, adaleti yok eden, yargıya darbe yapan bu zihniyete her ortamda gereken yanıtı vermiştir, vermeye devam edecektir" dedi.

"SİZİ KORKUTTUĞUNUN FARKINDAYIZ"

"Sokaklardan ve meydanlardan yükselen haklı tepkilerin sizi korkuttuğunun farkındayız" diyen Yücel, "Ama yasaklar, soruşturmalar ve engellemelerinizle CHP'yi de meydanları dolduran binlerce duyarlı vatansever insanı da susturamayacaksınız. Biz daha yüksek sesle 'Hak, hukuk, adalet' demeye devam edeceğiz. Yılmaz Tunç'un önünde iki seçenek var. İplerinden kurtulup adaleti savunmak, gerçek bir Adalet Bakanı gibi davranarak haksız tutuklamalar ve hukuk dışı eylemlerin karşısında durmak veya Aktoroslar çetesinin yanında durmak ve Adalet Bakanlığında 'dekor' olup iki günde bir herkesi güldüren bağımsız yargı masalları anlatmak" ifadelerini kullandı.