Özgür Özel'den Silivri'de İmamoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'ye geldi.

Özel, saat 10.34 sıralarında Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı.

Özel'in İmamoğlu'nun yanı sıra CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan diğer isimleri de ziyaret edeceği belirtildi.

İMAMOĞLU'NDAN OPERASYONLARA SERT TEPKİ

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Özel'in Marmara Cezaevi'ne ziyaret amacıyla giriş yaptığı saatlerde sosyal medya hesabından son dönemdeki operasyonlara dikkat çeken bir açıklama yaptı. İmamoğlu'nun açıklamasında, "Sanki Türkiye’de iktidar değişmiş hukuk geri gelmiş de yıllardır suç işleyenler temizleniyormuş gibi davranıyorlar" Ama millet bu oyunu görüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

