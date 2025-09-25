Özgür Özel'den Meclis'e tezkere çağrısı! "Leventler Sumud'u korusun"

Gazze’ye insani yardım götürmeyi hedefleyen uluslararası Sumud Filosu, işgalci İsrail ablukasını delmek için yola çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel,dün Filistin mitinginde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a “Sumud’a sahip çıkın” çağrısında bulunmuştu.

Özel, Tele1’de katıldığı programda bu sözlerinin ne anlama geldiğini açıkladı.

Özel, Sumud Filosu’nun birçok ülkenin desteğini aldığını belirtti:

İspanya, Sumud filosuna donanma gemisi gönderiyor

“İspanya filoyu korumak üzere 5-6 tane gemisini görevlendirdi, gidiyor. Başka ülkeler görevlendirdi. Zaten bu bir uluslararası ittifaka dönüşmüş durumda.”

Filo için uluslararası koruma gerektiğini vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Sumud filosunun sahipsiz olmadığını gösterin. Zaten İsrail'in tutup da ne Türkiye'ye, ne İspanya'ya, ne Almanya'ya, ne bir başka ülkeye bir şey diyecek hali yok. Ama yalnız bıraktığınızda saldırıya açık hale geliyor.”

"TEZKERE İHTİYAÇ VARSA EMRE AMADEYİZ"

Özel, Türk Deniz Kuvvetleri’nden bir unsurun Sumud’a eşlik etmesi gerektiğini belirtti:

“Sumud'un yanında ona Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir Deniz Kuvvetleri'nin unsuru eşlik etmelidir. Bununla ilgili bir tezkereye ihtiyaç varsa emre amadeyiz.”

CHP olarak bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyen Özel, Meclis Başkanı’na da çağrıda bulundu:

“İşte burada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclisi çağırma yetkisi onda. Yani bizde de var. Biz geçen de çağırdık biliyorsunuz Filistin'le ilgili.”

Özel, tezkere görüşülmesi için Meclis’in derhâl toplanmasını talep etti:

“Çağırsın Meclisi. Cuma günü hemen gidelim. Yarın gidelim, Cumartesi gidelim. Sumud gemisine Deniz Kuvvetleri'nin ilgili unsurları eşlik etsin yetecek. Bu konuda hemen desteğimizi vermeye hazırız. Mecliste de kimse buna karşı.”

Konuşmasını, dikkat çeken bir ifadeyle tamamladı:

“Leventler Sumud'u korusun...”

İTALYA VE İSPANYA'A SUMUD'A ASKERİ DESTEK VERDİ

İşgalci İsrail'in taciz saldırılarına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na İspanya'dan da destek geldi. İspanya Gazze'ye giden filoya yardımcı olması amacıyla donanma gemisi görevlendirdiklerini duyurdu. İtalya, DA yaptığı ikinci savaş gemisine görev verildiğini açıkladı.

New York’taki BM Genel Kurulu’nda konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Cartagena Limanı’ndan bir geminin daha yola çıkacağını belirterek, “Herhangi bir kurtarma operasyonuna ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı hazır bulunacak” demişti.