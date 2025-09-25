Özgür Özel'den Meclis'e tezkere çağrısı! "Leventler Sumud'u korusun"

Özgür Özel'den Meclis'e tezkere çağrısı! "Leventler Sumud'u korusun"
Yayınlanma:
CHP Lideri Özgür Özel, işgalci İsrail'in ablukasını kırıp Gazze'ye insani yardım götüren Sumud filosuna TSK'nın eşlik etmesi için destek olacaklarını açıkladı. Özel, Meclis'e tezkere gelirse de evet oyu vereceklerini belirtti. Özel, "Leventler Sumud'u korusun" dedi.

Gazze’ye insani yardım götürmeyi hedefleyen uluslararası Sumud Filosu, işgalci İsrail ablukasını delmek için yola çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel,dün Filistin mitinginde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a “Sumud’a sahip çıkın” çağrısında bulunmuştu.

Özel, Tele1’de katıldığı programda bu sözlerinin ne anlama geldiğini açıkladı.

Özel, Sumud Filosu’nun birçok ülkenin desteğini aldığını belirtti:

İspanya, Sumud filosuna donanma gemisi gönderiyorİspanya, Sumud filosuna donanma gemisi gönderiyor

  • “İspanya filoyu korumak üzere 5-6 tane gemisini görevlendirdi, gidiyor. Başka ülkeler görevlendirdi. Zaten bu bir uluslararası ittifaka dönüşmüş durumda.”

Filo için uluslararası koruma gerektiğini vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

  • “Sumud filosunun sahipsiz olmadığını gösterin. Zaten İsrail'in tutup da ne Türkiye'ye, ne İspanya'ya, ne Almanya'ya, ne bir başka ülkeye bir şey diyecek hali yok. Ama yalnız bıraktığınızda saldırıya açık hale geliyor.”

"TEZKERE İHTİYAÇ VARSA EMRE AMADEYİZ"

Özel, Türk Deniz Kuvvetleri’nden bir unsurun Sumud’a eşlik etmesi gerektiğini belirtti:

Sumud'un yanında ona Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir Deniz Kuvvetleri'nin unsuru eşlik etmelidir. Bununla ilgili bir tezkereye ihtiyaç varsa emre amadeyiz.”

CHP olarak bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyen Özel, Meclis Başkanı’na da çağrıda bulundu:

  • “İşte burada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclisi çağırma yetkisi onda. Yani bizde de var. Biz geçen de çağırdık biliyorsunuz Filistin'le ilgili.”

Özel, tezkere görüşülmesi için Meclis’in derhâl toplanmasını talep etti:

  • “Çağırsın Meclisi. Cuma günü hemen gidelim. Yarın gidelim, Cumartesi gidelim. Sumud gemisine Deniz Kuvvetleri'nin ilgili unsurları eşlik etsin yetecek. Bu konuda hemen desteğimizi vermeye hazırız. Mecliste de kimse buna karşı.”

Konuşmasını, dikkat çeken bir ifadeyle tamamladı:

  • “Leventler Sumud'u korusun...”

İTALYA VE İSPANYA'A SUMUD'A ASKERİ DESTEK VERDİ

İşgalci İsrail'in taciz saldırılarına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na İspanya'dan da destek geldi. İspanya Gazze'ye giden filoya yardımcı olması amacıyla donanma gemisi görevlendirdiklerini duyurdu. İtalya, DA yaptığı ikinci savaş gemisine görev verildiğini açıkladı.

New York’taki BM Genel Kurulu’nda konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Cartagena Limanı’ndan bir geminin daha yola çıkacağını belirterek, “Herhangi bir kurtarma operasyonuna ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı hazır bulunacak” demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Siyaset
Yılmaz Tunç: Millet Erdoğan'ın vekil olamayacağını bile bile AKP'yi iktidara getirdi
Yılmaz Tunç: Millet Erdoğan'ın vekil olamayacağını bile bile AKP'yi iktidara getirdi
Yılmaz Tunç'tan yeni Anayasa açıklaması! "Türkiye Yüzyılını Terörsüz Türkiye ile inşa edeceğiz"
Yılmaz Tunç'tan yeni Anayasa açıklaması!