Özgür Özel'den kardeş parti CTP'ye ziyaret

Cumartesi günü KKTC'nin 42'nci kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak için Lefkoşa'da bulunan CHP Lideri Özgür Özel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Özel'e parti genel başkan yardımcıları eşlik etti.

Erhürman'dan Rum tarafına net mesaj: Kimse bizi görmezden gelemeyecek!

ÖZEL'İN KKTC ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin 42'nci kuruluş yıldönümü için düzenlenecek törenlere katılmak için başkent Lefkoşa'da bulunuyor.

Özel’e; eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, PM Üyesi Sinem Kırçiçek, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve CHP KKTC Birlik Başkanı Mustafa Yürükcü’den oluşan CHP heyeti eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel - KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler

"KKTC'Yİ TECRİT KABUL EDİLEMEZ"

Sabah saatlerinde KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ün mezarlarını ziyaret eden Özel, ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler bir araya geldi.

Burada konuşan Özel, "KKTC'yi tecrit kabul edilemez" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi

KARDEŞ PARTİ CTP HEYETİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Sonrasında Özel, beraberindeki heyet ile birlikte CHP'nin kardeş partilerinden CTP Genel Merkezi'ne gitti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eski CHP genel başkanlarından Murat Karayalçın, Namık Tan, Gökçe Gökçen, Mehmet Necati Yağcı, İlhan Uzgel ve Sinem Kırçiçek eşlik etti.

CTP Genel Başkan Vekili Erkut Şahali’ye ise, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Fazilet Özdenefe, Filiz Besim, Ürün Solyalı ve Mehmet Kale Kişi eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Özel, Şahali’ye, Paşabahçe’nin “Gururla” serisinden turkuaz şekerlik hediye etti

CTP Genel Başkan Vekili Şahali'den görüşmeye dair açıklama yapıldı.

CTP ile CHP’nin Sosyalist Enternasyonal’a üye olan iki kardeş parti olduğuna, bu vesileyle gerçekleşen toplantılarda da Genel Başkan Sayın Özel ve heyetleriyle görüşme fırsatları olduğuna dikkat çeken Şahali, "CTP ve CHP ülkelerin, demokratik, laik ve insan hak ve özgürlükleri temelinde yönetilmesine inanan ve mücadelelerini bu doğrultuda yürüten iki kardeş partidir. Bu temaslarımız ve partilerimiz arası istişareler bundan sonra da devam edecektir" diye konuştu.