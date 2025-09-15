Özgür Özel'den HKP Genel Başkanı'na destek

Özgür Özel'den HKP Genel Başkanı'na destek
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen HKP Genel Başkanı Nurullah Efe için destek telefonu açtı. HKP MYK üyesi ve İstanbul İl Başkanı Pınar Akbina Karaman'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, destek olacaklarını belirtti.

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut hakkında 'Cumhurbaşkanına alanen hakaret' suçlamasıyla tutuklama talep edildi.

CHP Lideri Özgür Özel, HKP MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Pınar Akbina Karaman'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

HKP GENEL BAŞKANI HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gece yarısı HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, gece yarısı İstanbul'daki evinden gözaltına alındı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen HKP Genel Başkanı'nı hakkında savcılık, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu.

nurullah-efe-hkp.jpg
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut

CHP'DEN DESTEK

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HKP Lideri Nurullah Efe Ankut için HKP MYK üyesi ve İstanbul İl Başkanı Pınar Akbina Karaman'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve destek olacaklarını bildirdi.

Ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı Aysel Tekerek'in de Karaman'ı aradığı öğrenildi.

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'ye tutuklama talebiHKP Genel Başkanı Nurullah Efe'ye tutuklama talebi

"MUHALEFETE YÖNELİK BASKILARA SON"

SOL Parti MYK üyesi Alper Taş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece evinden gözaltına alınan HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut serbest bırakılmalıdır. Muhalefete yönelik baskılara son" ifadesini kullandı.

Kaynak:ANKA

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Siyaset
AKP’ye katılan Gürzel’i eleştirdiği için gözaltına alınmıştı: CHP'li isim hakkında karar!
AKP’ye katılan Gürzel’i eleştirdiği için gözaltına alınmıştı: CHP'li isim hakkında karar!
İstanbul'da dört kritik ilçenin başsavcısı değişecek! HSK olağanüstü toplantısını yine erteledi
İstanbul'da dört kritik ilçenin başsavcısı değişecek!