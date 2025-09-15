Özgür Özel'den HKP Genel Başkanı'na destek

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut hakkında 'Cumhurbaşkanına alanen hakaret' suçlamasıyla tutuklama talep edildi.

CHP Lideri Özgür Özel, HKP MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Pınar Akbina Karaman'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

HKP GENEL BAŞKANI HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gece yarısı HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, gece yarısı İstanbul'daki evinden gözaltına alındı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen HKP Genel Başkanı'nı hakkında savcılık, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu.

CHP'DEN DESTEK

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HKP Lideri Nurullah Efe Ankut için HKP MYK üyesi ve İstanbul İl Başkanı Pınar Akbina Karaman'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve destek olacaklarını bildirdi.

Ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı Aysel Tekerek'in de Karaman'ı aradığı öğrenildi.

"MUHALEFETE YÖNELİK BASKILARA SON"

SOL Parti MYK üyesi Alper Taş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece evinden gözaltına alınan HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut serbest bırakılmalıdır. Muhalefete yönelik baskılara son" ifadesini kullandı.