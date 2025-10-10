Özgür Özel'den dünya sosyalistlerine Gazze çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı’nda konuştu.

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı da olan Özel, farklı ülkelerden sosyalist ve sosyal demokrat partilerle ortak değerlerde buluştuklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Farklı ülkelerden, kültürlerden, siyasi geleneklerden gelsek de demokrasiye, özgürlüğe ve sosyal adalete olan sarsılmaz inancımızla bir aradayız.”

Ortak hedeflerinin yoksulluk, adaletsizlik, otoriterlik ve katliamların son bulduğu bir düzeni inşa etmek olduğunu vurgulayan Özel, dünya genelindeki sosyal demokrat liderlerle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

"KÜRESEL DEMOKRASİ MESELESİ"

CHP lideri, Türkiye’deki demokratik gerilemeye dikkat çekerek, yaşananların sadece iç mesele olarak görülemeyeceğini belirtti:

“Türkiye'de yaşananlar bir iç mesele değildir. Küresel demokrasi mücadelesini ve tüm demokratları yakından ilgilendirmektedir.”

Özel, CHP’nin Cumhuriyet’i kuran ve Türkiye’yi çok partili hayata taşıyan parti olduğunu hatırlattı. Son yerel seçimlerde CHP'nin birinci olduğunu ve yapılan tüm anketlerde yine önde çıktığını söyledi.

CHP Lideri Özel, 19 Mart 2025 tarihinde yaşanan süreci “siyasi darbe girişimi” olarak tanımladı:

“Bu saldırılar 19 Mart 2025'te bir siyasi iktidarın rakiplerine yönelik darbe girişimine kadar uzanmış ve Türkiye'de geleceğin iktidarına, geleceğin Cumhurbaşkanına darbe yapılmıştır.”

Ekrem İmamoğlu ve 16 belediye başkanının 200 günü aşkın süredir tutuklu olduğunu belirten Özel, iddianamelerin bile yazılmadığını vurguladı. İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesine dair şu sözleri kullandı.

“31 yıllık bir diplomayı iptal edenler aslında Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını engelleme hamlesi yapmaktadırlar.”

Özel, baskıların sadece CHP ile sınırlı kalmadığını, sivil toplumdan medyaya, iş ve sanat dünyasına kadar uzandığını söyledi. Özel, 19 Mart’tan bu yana 60 büyük miting düzenlediklerini ve 11 milyon kişinin bu eylemlere katıldığını ifade etti:

“Yüzde 70 hakikatle ve bizimle birliktedir. Bu nedenle partimiz seçmen desteğini arttırarak sürdürmektedir.”

Özel, Türkiye’de sağ popülizmin değil sosyal demokrasinin yükselişte olduğunu belirtti:

“Partimizin hem sağ popülizmin hem de otoriterliğin önünde bir bariyer olarak durduğunu ve bu mücadelenin seçmen tarafından ödüllendirildiğini ifade etmek isterim.”

Demokrasinin tüm dünyada tehdit altında olduğunu kaydeden Özel, otoriterliğe karşı hem ulusal hem de uluslararası dayanışmanın şart olduğunu vurguladı:

“Otoriterlik kaçınılmaz bir kader değildir. Otoriterler ancak iki durumda kazanırlar. Bir, uluslararası alanda demokratik güçler dayanışma göstermezse, iki ülke içinde otoriterliğe karşı bir direniş örgütlenmezse.”

"GAZZE'DEKİ KATLİAM İNSANLIK SUÇUDUR"

Özgür Özel, Gazze’de yaşananların insanlık tarihinin en korkunç soykırımlarından biri olduğunu belirterek Pedro Sanchez’in İsrail’e karşı tutumunu takdir etti:

“Buradan İsrail'in katliamına karşı çıkan değerli yoldaşımız Pedro Sanchez'e bir kez daha selam ve sevgilerimi iletmek isterim.”

Özel, ateşkes anlaşmasını “kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir” sözüyle desteklediğini ifade etti. Trump yönetiminin İsrail’e verdiği desteğe ise açıkça güvensizlik duyduklarını vurguladı.

Özel, Sosyalist Enternasyonal’e Gazze’deki süreci yakından takip edecek bir komisyon kurulmasını önerdi:

“Bu komisyon müzakere edilen planın Gazze'yi modern bir koloniye değil, iki devletli çözüme götürmesine katkı sağlamalıdır.”

Konuşmasının sonunda 13 Ekim Pazar günü Brüksel’de düzenlenecek “61. Demokrasi Eylemi”ne tüm sosyal demokratları davet eden Özel, şu mesajla konuşmasını bitirdi: