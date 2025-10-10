Yüz binlerce Gazzeli bu kez evlerine dönmek için yürüdü: Tarih bu görüntüleri yazacak

Yayınlanma:
Hamas ve İsrail arasında ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından yüz binlerce Gazzeli bu kez evlerine dönmek için yürüdü. Enkaza dönen mahallelerine doğru sahil şeridi boyunca ilerleyen Gazzelilerin oluşturduğu kalabalık tarihe yazılacak.

İsrail ordusu saat 12 itibariyle ateşkesin resmen başladığını duyurdu. Gazzeliler Refah yönünden mahallelerine dönmeye başladı.

Gazze halkı, İsrail'in enkaza çevirdiği evlerini yeniden ayağa kaldırmaya çalışacak.

YÜZ BİNLERCE GAZZELİ BU KEZ EVLERİNE DÖNMEK İÇİN YÜRÜDÜ

İsrail ordusu, “Saat 12:00'den itibaren İsrail ordusu birlikleri, ateşkes anlaşması ve rehinelerin geri dönüşü için hazırlık amacıyla güncellenen konuşlanma hatları boyunca konumlanmaya başladı” dedi.

yuz-binlerce-gazzeli-bu-kez-evlerine-donmek-icin-yurudu-tarih-bu-goruntuleri-yazacak.jpg

Gazzeliler yürüyerek Refah yönünden mahallelerine dönmeye başladı. Gazze halkı, İsrail'i harap ettiği evlerine ulaşmak için yola çıktı.

g25pvdixeaa0ofn.jpg

Bu esnada İsrail ordusu sözcüsü, Rafah geçiş bölgesine ve Filadelfiya eksenine yaklaşmanın ‘son derece tehlikeli’ olduğunu söyledi. İsrail'in 'herhangi bir ihlale karşı' hala saldırıya hazır olduğu belirtildi.

g25pwwmxqaa-f7a.jpg

TARİH BU GÖRÜNTÜLERİ YAZACAK

Bunun yanında İsrail Ordu Radyosu, 11 Filistinli mahkumun salınacağını da aktardı. Ancak salınacak kişilerin kimlikleri hakkında "son dakika değişimler" olduğunu da ekledi.

yuz-binlerce-gazzeli-bu-kez-evlerine-donmek-icin-yurudu-tarih-bu-goruntuleri-yazacak-3.jpg​​​​​​​

Bunun yanında İsrail Adalet Bakanlığı, 250 Filistinli'nin gün içinde salınacağını da ekledi. Bu kişilerinin 100'ünün Batı Şeria'ya gönderileceğini açıkladı. 5 kişi ise Batı Kudüs'e gönderilecek.

aa-20251010-39366116-39366097-ateskesin-ardindan-gazze.jpg

Mahkumlara ilişkin haberler gelmeye devam ederken Gazze'ye yürüyenlerin sahil boyunca uzanan kalabalığı tarihe geçecek görüntüyü oluşturdu.

aa-20251010-39366116-39366101-ateskesin-ardindan-gazze.jpg

"ÜZGÜNÜZ HAMAS BAŞARDI"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise saat resmi açıklama yaptı. Netanyahu, "Gazze'de ölen kayıp rehineleri bulmak için çalışmalara bir an önce başlayacağız" dedi.

Netanyahu, konuşmasında "Bölgedeki barış çemberinin büyütmek için çaba göstereceğiz" diye konuştu. Bu esnada İsrail'in tank birlikleri, önceden kararlaştırılmış bölgeden çekilerek 'sarı hatta' doğru yol aldı.

aa-20251010-39366116-39366096-ateskesin-ardindan-gazze.jpg

İsrail birlikleri çekilmeden sonra, Gazze'nin yüzde 58'ni hala işgal ediyor.

İsrail'in 12. Kanalı'nda ise Gazze'deki ateşkese yapılan yorum dikkat çekti. Kanal, "Hamas bu savaşa Filistin meselesine yeniden ışık tutmak için girdi. Üzgünüz, çünkü bunu başardı" dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Dünya
İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları ülkeye döndü
İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları ülkeye döndü
Washington'dan Trump'ın kazanamadığı Nobel'e tepki
Washington'dan Trump'ın kazanamadığı Nobel'e tepki
Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi