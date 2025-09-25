Özgür Özel neden iktidar olmak istediklerini anlattı! Anlattıklarını duyan bir derin ah çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elazığ’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi’nin açılış töreninde konuştu. Konuşmasının ilk bölümünde seçim ve demokrasi konularına değinen Özel, iktidarın 31 Mart’tan bu yana halk iradesine saygı göstermediğini söyledi:

“Bir kişinin, bir yapının, bir örgütün, bir partinin ne kadar demokrat olduğu seçim kazandığı gün belli olmaz, kaybettiği gün belli olur.”

AKP'nin iktidarda olduğu 23 yıl boyunca seçimi ilk kez kaybettiğini belirten Özel, “O günden sonra bindiği demokrasi treninden inmiş bir iktidar var” dedi.

İMAMOĞLU'NUN SUÇUNU AÇIKLADI

Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna da değinen Özel, yatırımı yapılan okulun 1 milyar TL'ye yaklaştığını vurgulayarak, “Bu eseri Elazığ’a kazandıran Ekrem İmamoğlu, bizi şu an 12 metrekarelik bir zindandan izliyor” dedi ve ekledi:

“Onun suçu seçim kazanmak. Bir kez Beylikdüzü’nde, üç kez İstanbul’da, dört kez Tayyip Erdoğan’ı yenmek . Ama esas suçu bir sonraki seçimi kazanmaya azmetmiş olmak"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de Elazığ’daki okul projelerine katkı sunduğunu belirten Özel, cezaevinde bulunan Tunç Soyer’i de anarak şu ifadeyi kullandı:

Elazığ'a 3 okul yapıldı. Bunun birini Sevgili Mansur Yavaş yaptı ve Milli Eğitime teslim edildi. Birini bugün açıyoruz. Öğrencilerine bu öğretim yılında ev sahipliği etmeye başlayacak. Bir diğeri de yapım aşamasında onun da o gün yapılmasına karar veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer o da maalesef İzmir'de cezaevinden bu töreni izliyor.

AÇILIŞA GELMEYEN DEVLET PROTOKOLÜNE TEPKİ GÖSTERDİ

Valilik ve Milli Eğitim yetkililerinin açılışa katılmamasını da eleştiren Özel, devletin temsilcilerinin siyasi ayrım yapmadan her hizmette yer alması gerektiğini belirtti.

Protokolde yer alma kültürünün önemine dikkat çeken Özel, geçmişte sayısız açılışa katıldığını hatırlatarak “Kim hizmet ettiyse teşekkür ettik, tebrik ettik. Siyaset böyle bir şeydir” dedi.

Özgür Özel'den Meclis'e tezkere çağrısı! "Leventler Sumud'u korusun"

Özel şöyle konuştu:

"Bu tören Elbette bu tören bizzat da davetiyesi yollanması sorulduğunda elbette Cumhurbaşkanı bir okul açılışına davet edilmeyecek nereye edilecek dediğimiz bugün Amerika'da olan Sayın Erdoğan da davetli Partisi davetli, bakanları davetli ama burada hiçbiri yoklar. Biz burada Elazığ Valisinin Elazığ Milli Eğitim Müdürünün burada olmasını isterdik. Yıllarca Manisa'da 2011'den beri milletvekiliyim. 2009'da belediye başkan adayıydım. Yıllardır Manisa'da seçimlerden birinci çıkamamış bir partinin ana muhalefet partisi milletvekili olarak sayısız açılışa gittim.

Sayısız açılışta protokolde yerimi aldım. Bu açılış AK Parti'ye yarar diye bakmadım. Bu açılış millete yarar Manisa'mıza yarar diye baktım. Türkiye'nin dört bir yanında açılışlara davet edildik, gittik protokoldeki yerimizi aldık. Ama valiyi alkışladık, ama bakanı alkışladık. Kim hizmet ettiyse teşekkür ettik, tebrik ettik. Siyaset böyle bir şeydir."

MESEM GERÇEĞİNİ HATIRLATTI...

Mesleki eğitimdeki uygulamalara da değinen Özel, MESEM projelerini eleştirerek şunları söyledi:

"Bir yanda MESEM adı altında çocukların gençlerin bir gün okulda olduğu 4 gün ucuz iş gücü olarak çalıştırıldığı Maalesef resmi kayıtlarda 18 ama bazı çalışmalarda 72 öğrencinin geçen yıl tedbirsizlik nedeniyle yani çalıştırıldıkları inşaatlarda çalıştırıldıkları alanlarda fabrikalarda iş kazalarından hayatını kaybettiği bir proje varken burada iş alanlarına yönlendirilmeden önce hocalarının bağlığında önce iş güvenliğini, kendi sağlığını, işçinin sağlığını ve işin güvenliğini öğrendikleri sonra mesleklerini öğrendikleri bir uygulama yapacaklarsa en üst güvenlikle ve en üst donanımla oralara gittikleri bir süreci nasıl geliştireceğiz hepsinin en iyi örnekleri burada. "

Yeni açılan okulun, güvenli ve donanımlı mesleki eğitimin örneği olacağını ifade eden Özel, “Bu okula harcanan para Milli Eğitim’in tip projelerinin 10 katı. Çünkü insana verdiğimiz değerin parayla karşılığı yok” diye konuştu.

"YURT VE KREŞ POLİTİKASI SİYASAL TERCİH"

İstanbul’da açılan kreşleri de örnek gösteren Özel, İBB döneminden önce şehirde hiç kreş olmadığını belirtti. Yurt ve kreş yatırımlarının siyasi tercihler olduğunu vurgulayan Özel, devletin bu alanlarda tüm yurttaşlara eşit hizmet sunması gerektiğini söyledi.

İBB’nin yaptığı yurtlara da değinen Özel, Enes Kara'nın ölümüne atıfla cemaat yurtlarının tehlikesine işaret etti:

"Tam 16 tane İstanbul'a yurt kazandırdık. Niye? Niye yurt yapılmaz? Niye kreş yapılmaz? Bunu buradan açıklıkla söyleyelim. Bunların hepsi siyasi tercihler.

Bu siyasi tercihler kadını evde gören istihdamın dışında gören öğrenciyi birilerinin kucağına itmeye çalışan bir yaklaşım.

Biz Milli Eğitimin, eğitimin, yurtların devlet eliyle yapılmasını şundan dolayı önemsiyoruz. Milli Eğitim devletin işidir.

Cemaatlerin tarikatların işi değildir. Biz hiçbirimiz inanca insanların giyimine kuşamına dinini yaşamasına asla ve asla söz söyleyecek insanlar değiliz. Demokrat en çok buna saygı duyar.

Ama devletin işini birilerine verince 15 Temmuz'da olduğu gibi sadakat devlete millete değil başkalarına olanların neler yapabileceğini gördük."

NEDEN İKTİDAR OLMAK İSTEDİKLERİNİ BÖYLE ANLATTI

İktidarın eğitim bütçesine dair açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten Özel, “Bütçenin yüzde 14’ü eğitime ayrıldı” söylemini şöyle değerlendirdi:

Okullardaki hijyen ve su erişimi konularına da değinen Özel, CHP’li belediyelerin “okul suyu” projesine birçok yerde engel çıkartıldığını ifade etti.

Özel, neden iktidar olmak istediklerini de şöyle anlattı: