Özgür Özel merak edilen Aziz İhsan Aktaş sorusunu yanıtladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tele1’de katıldığı programda, bazı CHP’li belediyelerin Aziz İhsan Aktaş ile çalıştığı yönündeki eleştirileri değerlendirdi.

Özel, AKP iktidarının belediyelerin çalışmalarını yapabilmesi için ortaya koyduğu ihale sistemini anlattı. Belediyelerin, hizmetlerini yapabilmesi için ihale açmak zorunda kaldığını belirten Özel, halihazırda bu hizmetleri yapabilen şirketlerin de bir elin parmaklarını geçmediğini belirtti.

Özel, somut örnek de verdi. Özel, "Mesela asfaltta ilgili ihale. Türkiye'de 4 büyük firma girebiliyor zaten. Ve bu 4 büyük firmaya da operasyon yapıyorlar şimdi. Mallarına çöküyorlar, sonra bu iftiranameyi imzalarsan koca firmanı geri vereceğiz diyorlar. Böyle bir süreç var" dedi.

Özel şunları ifade etti:

“Aziz İhsan Aktaş’ı kimse çağırıp da ona bir şey vermemiş. Türkiye’de belli işler var, maalesef. AK Parti'nin Türkiye'yi getirdiği nokta bu. Kamu kurumları kendi elemanlarıyla bu işleri yapamaz hâle geldi, çünkü zayıflatıldılar.”

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AK Parti döneminden kalan araç israfını hatırlatarak şöyle devam etti:

“İlk geldiğimizde Yenikapı’ya 2000 küsur araç dizdik. Bunlar İBB’nin lüzumsuz şekilde tahsis ettiği araçlardı. İçlerinde Numan Kurtulmuş da vardı, Akın Gürlek de. İstanbul İl Başkanlığı, kadın ve gençlik kollarına bile araç tahsis etmişler. Bizde böyle bir şey yok. Bizim partimize tahsisli bir tane araç yok.”

"İHALEYE 3-4 FİRMA KATILABİLİYOR"

Özel, belediyelerin temel hizmetleri yürütmek için mecburen ihale açtığını, bu ihalelere ise sadece sınırlı sayıda güçlü firmanın katılabildiğini vurguladı:

“Çöp toplama, taşımacılık gibi işler artık araçsız yapılamıyor. Belediyeler 10-15 bin araç kiralayarak iş yapıyor. Bu ihaleler ya eski dönemde yapılmış oluyor ya da sen yeniden açık ihale yapıyorsun. Türkiye'de bazı ihalelere 3-4 büyük firma girebiliyor sadece. Bu firmalara da operasyon yapıyorlar. Mallarına çöküp, ‘Bu iftiranameyi imzalarsan firmanı geri vereceğiz’ diyorlar.”

Özgür Özel, gündemdeki isim Aziz İhsan Aktaş’ın 388 kamu ihalesi aldığını, bunların sadece 80’inin CHP’li belediyelerden geldiğini belirtti:

“Aziz İhsan Aktaş Türkiye’de 388 ihale almış. Bunun 300 küsurunu AK Parti’den, sadece 80'ini CHP'den. Ama CHP'den aldığı ihaleler üzerinden saldırıyorlar. Burada iki seçenek var: Ya hapse atıyorlar ya AK Parti’ye katıyorlar.”

"ÇERÇİOĞLU'NUN TOPUKLARI KIRILDI"

Özel, Aktaş’la en çok çalışan belediyenin Aydın Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade etti ve Özlem Çerçioğlu’nun yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben de sonradan vakıf oldum. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu bu firmayla en uzun çalışan belediye. Ona ‘Ya partime katılacaksın ya içeriye atılacaksın’ dediler. O topuklu efendim, topukları kırıldı, topukları yağladı, AK Parti’ye katıldı.”



