Özgür Özel Kılıçdaroğlu ile ilgili bu soruyu ilk kez yanıtladı
CHP Lideri Özgür Özel, son genel seçimde Kılıçdaroğlu'nun aday olması ile ilgili süreçteki 'anketler' hakkında konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü'den Güney Öztürk'e konuştu. Özel, son genel seçimde eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması ile ilgili soruyu ilk kez yanıtladı.

Özel, "Altılı Masa’da Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olduğunda siz de onun kazanacağına inandınız. Sizi yanıltan ne oldu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ölçme değerlendirmeye çok inanıyorum. O dönemde de ben hep ‘Hiç olmazsa anket yapalım. En yüksek oyu kim alıyorsa onu aday gösterelim’ savundum. Hatta bu yüzden parti içinde eleştirildim, ‘Neden anketlere vurgu yapıyorsun’ diye… En garanti adayı belirlemek lazım’ diye düşünüyordum. Özetle o süreçte ölçme değerlendirmeye yeterince önem vermedik. Herhalde en büyük eksiklik o. Ama tekrar oralara dönüp de yeniden bir tartışma çıkarmak istemem"

Özel ayrıca AKP'nin olası hamleleri hakkında yorumda bulundu. Özel, AKP'nin iktidarda kalabilmek için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi:

"AKP diye bir kurumsal kimlik kalmadı. Kişiye odaklı bir şahsın, bir zümrenin çıkarlarını savunan yapıya parti denmez. AKP’den bir şey beklemiyorum çünkü AKP siyaset üretmiyor artık. AKP kendini siyasetin dışına attı. Erdoğan’dan ne bekliyorsunuz, derseniz iktidarda kalabilmek için yapması gereken veya yapmaması gereken her şeyi yapmasını bekliyorum"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

