Özgür Özel kayyumun ne zaman bertaraf edileceğini açıkladı

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk'un CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı görevden alıp yerine Gürsel Tekin'i kayyum olarak atadı. CHP'nin ardından İstanbul'daki kongre süreçleri de durduruldu. YSK, kongre süreçlerinin devam etmesi kararını verdi. Bu arada CHP'den 900 delegenin notere giderek verdiği imzalar ile de 21 Eylül'de Olağanüstü Kurultay yapacağı öğrenildi.

CHP'den butlan planına şah mat! İşte o ince kurultay hamlesi

Cumhuriyet'ten Mustafa Balbay'a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beş hafta sonra resmi olarak da Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanı olacağını söyledi. Tarih vererek konuşan Özel, 39'uncu Olağan Kongresi için tarihin 9 Eylül'de duyurulacağını ifade etti.

Balbay'ın Cumhuriyet'te Özel ile konuşmasına yer verdiği yazısının ilgili kısmı şöyle: