Özgür Özel kayyumun ne zaman bertaraf edileceğini açıkladı
İstanbul 45'inci Asliye Hukuk'un CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı görevden alıp yerine Gürsel Tekin'i kayyum olarak atadı. CHP'nin ardından İstanbul'daki kongre süreçleri de durduruldu. YSK, kongre süreçlerinin devam etmesi kararını verdi. Bu arada CHP'den 900 delegenin notere giderek verdiği imzalar ile de 21 Eylül'de Olağanüstü Kurultay yapacağı öğrenildi.
CHP'den butlan planına şah mat! İşte o ince kurultay hamlesi
Cumhuriyet'ten Mustafa Balbay'a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beş hafta sonra resmi olarak da Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanı olacağını söyledi. Tarih vererek konuşan Özel, 39'uncu Olağan Kongresi için tarihin 9 Eylül'de duyurulacağını ifade etti.
Balbay'ın Cumhuriyet'te Özel ile konuşmasına yer verdiği yazısının ilgili kısmı şöyle:
"CHP’ye yönelik sürdürülen çapraz operasyonların hukuk kullanılarak yapılması demokrasiye olan güveni de büyük ölçüde zedeleyen bir durum.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) dün aldığı kararla CHP’ye bir evet, bir ret vermesi beklediğimiz bir durumdu. Buna göre CHP’nin İstanbul’daki ilçe kongrelerine yönelik yasak kaldırıldı. İl başkanlığına kayyum atanmasına ilişkin başvuru ise reddedildi. Yargı süreçlerinin iki çözüm üç düğüm şeklinde devam edeceği anlaşılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam saatlerinde genel merkezdeki görüşmemizde şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bu koşullarda olabilecek en iyi karar. YSK, ‘Seçim süreçlerinin sahibi benim’ dedi. Bu koşullarda Özgür Çelik beş hafta sonra yeniden CHP İstanbul il başkanıdır. Büyük kurultay tarihimizi 9 Eylül günü açıklayacağız. Muhtemel kasım sonu 39. olağan kurultayımız yapılacak.”