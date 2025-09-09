Özgür Özel: İmamoğlu'nu betona gömdürtmem

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesi'ne konuştu.

CHP Lideri Özel, İmralı Süreci tartışmaları ve DEM Parti'nin "Komisyon İmralı’ya heyet gönderilsin" önerisine ilişkin talebi hakkında şunları ifade etti:

"Komisyon bunu oturur, tartışır. Karar alma mekanizmaları belli. CHP olarak, komisyonun somut gündem önerilerinde konu komisyon üyesi arkadaşların karar verme sınırlarını aşarsa bunu bize getirmeleri lazım. Bize henüz böyle bir şey gelmedi. Komisyon adına kimler gidecek, ne olacak, ne amaçla gidilecek bunları bilmiyoruz. Ama bu zamana kadar bana ‘İmralı’ya gidecek misiniz?’ diye de sordular. Bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Komisyonun gündemine bu geldiğinde arkadaşlar neyin ne amaçla geldiğini getirdiklerinde oturacağız, konuşacağız, tartışacağız, bakacağız. "

"SAMİMİ CEVABIM ÇATLAK HİSSEDİYORUM"

AKP-MHP arasında çatlak var mı sorusuna Özel şu yanıtı verdi:

Samimi cevabım, hissediyorum. Ama Devlet Bahçeli bunu söylediğimizde kendisine hakaret olarak kabul edip, bize hakaret etmeye başlıyor. O yüzden hissetmiyorum. Çok iyi geçindiklerini hissediyorum. Birlikte geçinsinler. Hiçbir çatlak hissetmiyorum. Devlet Bey de bize hakaret etmesin.

İmralı Süreci'nde "Pazarlık yok" iddialarını hatırlatan Özel, şöyle konuştu:

"Ama şunu görmek lazım. Başlarken başta bazı temel noktalar söylemişlerdi. Mesela hiçbir pazarlık olmayacaktı. Kayıtsız şartsız silah bırakılacaktı. Bir çağrı olacak, Avrupa, Türkiye, Suriye, İran’ı, Irak’ı etkileyecekti. Sanki YPG de silah bırakacaktı. Bunun doğru olmadığını hepimiz biliyorduk da söyleyene hakaret ediyorlardı. Şimdi Suriye’de yaşananlara, restleşmelere; ABD’nin SDG konusundaki yaklaşımına bakınca komisyonda zamana yayma meselesi var. "

CHP’nin komisyondan çekilmesini isteyen kesimlerin olduğunu ifade eden Özel, bu oyunu bozacaklarını belirtti:

"Masayı devirmemizi bekliyorlar. Ama onlara böyle bir konfor alanı bırakacak değilim"

CHP’nin demokratikleşme temelinde Kürt sorununa çözüm için elini taşın altına koyduğunu söyleyen Özel, “Masadan kalkıp kalkmama meselesini ilk başta belirlediğimiz kriterlere endeksli söylüyoruz. O masada anayasa konuşmayız. Şehit ailelerinin yüzüne bakamadığımız bir iş yapmayız” dedi.

Komisyonda önümüzdeki dönemde hasta tutuklular ve kayyum uygulamasının gündeme getirileceğini belirten Özel, “Komisyondan kalkmak yerine komisyonu Türkiye’yi demokratikleştirme adına birkaç güven artırıcı adım atmaya davet edeceğiz” açıklamasında bulundu.

"MEYDANI ONLARA BIRAKACAK HALİMİZ YOK"

Kurultay sürecine ilişkin değerlendirmesinde Özel, muhalefete karşı alınan yargı kararlarına hazırlıklı olduklarını vurguladı:

Partimizin hukukçularıyla bütün ihtimalleri çalıştık. Aylardır çalışıyoruz. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını hukuki bulmamak ayrı bir şey buna karşı tedbir almamak başka bir şey. Meydanı onlara bırakacak halimiz yok. Meselenin kritik bir yere gittiğini fark ettiğimizde delegelerimiz olağanüstü kongre imzası verdi. Bir buçuk gün içinde delegelerimiz bine yakın imza verdi. Bir kayyum ya da butlan kararı sonrasına İstanbul kongrelerinin olmadığı; Parti Meclisi ve genel başkanın da çağrıcısı olmadığı, delegelerin çağırdığı bir olağanüstü kurultayı teknik ve hukuken planladık. Onu uyguladık. O kurultayı kimse durduramıyor. Çünkü bu yönetime rağmen kurultay yapılıyor demektir. Ben zaten 6 Nisan’da olağanüstü kurultayı çağırmıştım. Ama diyorlar ya “Genel başkan son kongrede seçildiği için, o karar etkili olmaz” diye… Şimdi İstanbul delegeleri ve genel merkez hariç olağanüstü kurultay topluyor.

Kurultay için kısa sürede bin civarında imza toplandığını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Burada en memnun olduğum konu, parti tarihinin en büyük saldırılarından biriyle karşı karşıya ve saldıranlar partiyi yıldırmayı düşünürken öyle bir birliktelik var ki… Delegeler notere gitti, iki bin lirayı bulan bir masrafı var, imzaları verdiler. Bir buçuk günde başvuruda bulunduk. Tüylerim diken diken oldu, gırtlağım düğümlendi. Delege o kadar farkında ki meselenin, motivasyon en üst noktada."

İstanbul İl Kongresi için de olağanüstü toplama kararı alındığını hatırlatan Özel, “Özgür Çelik, 300 küsür oyla seçilmişti. Yani kendisine oy vermeyenler, destek için imza verdi. Bu CHP’yi bölmeye çalışanların yaptıklarının delegede, üyede, kamuoyunda çok geri teptiğinin en önemli göstergesi” ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU’NU BETONA GÖMMEM"

Dava sürecinde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılanmasına ilişkin konuşan Özel, mücadele kararlılığını şu sözlerle ifade etti:

Öyle bir noktadayız ki 15,5 milyon insanın adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri’de. Ben milletin adayının üzerine Silivri’de beton dökülmesine izin verir miyim?

"ATATÜRK'ÜN KOLTUĞUNA KAYYUM DADANMIŞ"