Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu Türkiye siyasetindeki tek yenilmez
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Sarıyer’de Çamlıtepe Merkez Cami’de kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sabah saatlerinde rahmetli Erdal İnönü’nün kabrini ziyaret ettiğini belirten Özel, gün boyunca Sarıyer’de çeşitli etkinliklere katıldığını söyledi.
Sarıyer’in stratejik ve sembolik önemine dikkat çeken Özel, şöyle konuştu:
- “Sarıyer, şüphesiz Türkiye’nin en önemli ilçelerinden bir tanesi. Türkiye’nin en önemli üniversitelerinin; Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, bunun yanında İstanbul Teknik Üniversitesi, MEF Üniversitesi, çok sayıda üniversitenin bulunduğu, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan üç köprüden ikisinin sınırları içinde bulunduğu çok önemli bir ilçemiz. Burada Oktay Başkanımız örnek bir belediyecilik gösteriyor.”
Özel, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte daha önceki cuma namazlarında birlikte olduklarını hatırlatarak şunları söyledi:
- “Bugün iki şeye dua ettik. Bir tanesi elbette tüm İslam alemiyle birlikte Gazze için dua ettik. İsrail, ateşkesi ihlal ediyor ve katliamlarına devam ediyor. Bu konuda uluslararası toplumun duyarlılığını sürdürmesi, Türkiye’nin de İsrail üzerindeki baskıyı Trump üzerinden medet umarak değil doğrudan kendisinin göstermesi gerekiyor.
- Bir diğer duamız da başta arkadaşlarımız olmaz üzere adaleti, özgürlüklerini bekleyen herkesin bir an önce ailelerine kavuşması yönündedir.”
Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan'a yönelik gözaltı ve Adem Soytekin’in yeniden tutuklanması hakkında şunları söyledi:
“Şimdi son gözaltıyla ilgili sadece gözaltına alındığı haberini duydum. Onu takip ediyoruz. Ondan sonra tabii Ekrem Başkan’ın ailesine, özel kalemine, koruma müdürüne kadar bir saldırı altındayken, danışmanlarının da benzer muameleye tabi tutulması şaşırtıcı değil.”
"TÜRKİYE SİYASETİNDE BİR YENİLMEZ VAR O DA EKREM İMAMOĞLU"
İmamoğlu’nun dört seçimi de kazandığını hatırlatan Özel, bu başarıların hazmedilemediğini ve yargının siyasi baskı aracı hâline getirildiğini belirtti:
- “Türkiye’de çok siyasi bir dava yürüyor. Ekrem İmamoğlu İstanbul’da girdiği dört seçimi... hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hem bütün bakanlarına hem bütün kamu gücüne rağmen kazandı. Yani Türkiye siyasetinde eskiden ‘Partisini kurduğundan beri yenilmiyor’ diyorlardı. Bir yenilmez olarak artık Recep Tayyip Erdoğan yok. Ama Türkiye siyasetinde şu anda bir yenilmez var. O da Ekrem İmamoğlu.”
Özgür Özel, İmamoğlu’na yönelik suçlamaların boş olduğunu savunarak süreci şöyle değerlendirdi:
- “Ekrem Başkan’a ‘rüşvet’ dediler, ‘yolsuzluk’ dediler, ‘irtikap’ dediler, ‘ihaleye fesat’ dediler. Bu iddiaların hepsi Sayın Erdoğan hakkında da vardı. Geçmişte bunlardan bir kez gözaltına alınmadı, tutuksuz yargılandı. Ceza aldığında bile telefonla cezaevine davet edildi. Oysaki Ekrem Başkan’ın bir gece önce diploması iptal edildi, Cumhurbaşkanlığına aday olamasın diye. Ertesi gün sabah da bu suçlardan önce polislerle evinden gözaltı ve 23 Mart tarihinden itibaren de tutuklu başkanımız bizim. Bu büyük bir haksızlık.”
Özel, kamuoyuna servis edilen suçlamaları da örneklerle eleştirdi:
- “İlk sabah 560 milyarlık yolsuzluk servis etmedi mi bu başsavcılık? Sonra öğrendik ki altı yıldaki toplam bütçe zaten 490 milyar. ‘İmamoğlu’nun lüks arabaları bulundu’ dediler, MHP’li milletvekilinin çıkmadı mı? Binlerce böyle yalan dolaşımına sokuldu, bir kör kuruş ispatlanamadı.”
Özel itirafçılarla ilgili şunları ifade etti:
- Bunun üzerine içeriye atılan insanlara ‘Sen İmamoğlu’na suç at, kendin çık.’ Böyle bir güya adı itirafçılık olan bir iftiracılık mekanizması işletildi. İlk günden beri bunun sağlıksızlığına dikkat çekiyorum ve diyorum ki, ‘Bir şey bilen söylesin. Ama kanıtı varsa söylesin.’ Nelere imza atıyorlar? ‘Duydum, -mış galiba, böyle olduğunu tahmin ediyorum’la. Düşünsenize 700 yılla yargılanan bir suç örgütü lideri dışarıda geziyor, iftira attıkları içeride. Şunu düşünün yani, öyle bir noktadayız ki bir kişi dese ki ‘Ben altı kişi öldürdüm, bunu Ekrem Başkan’la birlikte yaptık. Onun da haberi vardı’ dese, kendisi çıkacak Ekrem Başkan altı kere müebbetle yargılanacak. Ama sorun şu; ceset yok, kovan yok, tabanca yok, bir mezar yok, kaybı arayan aile yok, sadece ‘Biz Ekrem Başkan’la altı kişiyi öldürdük’ dese Ekrem Başkan’ı altı kere müebbet hapisle yargılayacaklar. Ama ortada ‘Rüşvet verdim’ diyen yok, rüşvet dediğin şey paradır, ortada para yok. Alan yok, duyan var. Şimdi bu adamları önce itirafçı yaptılar, ellerinde dünya kadar iftiraname. Bunları birleştirip bir iddianame yazamıyorlar. Sıkışınca bu sefer bu tutarsız ya, itirafçı yapıp söz verdiklerini, saldıklarını ‘Yalan atmışsın’ deyip tekrar içeri atıyorlar. O yalanı ona sen attırdın, sen zorladın.” “‘Ekrem hakkında şöyle bir şey söylersen çıkarsın’ dediklerini hepsi itiraf ediyorlar. Hepsi yakınlarına söylüyorlar. Benim WhatsApp’ımda var arkadaşlar. Çıkmış, itirafçı olmuş bana yazıyor. ‘Genel Başkanım evlatlarım için mecbur kaldım. Hakkını helal et. Ekrem Başkanımı çok seviyorum.’ İtirafçı olan ve verdiği ifadeyle serbest kalan, ‘Küçücük evladımın hatırına bu işi yaptım. Hakkınızı helal edin. Ekrem Başkan’ı çok seviyorum. İyi günlerde görüşelim’ yazan arkadaşlar var arkadaşlar. O yüzden Adem Soytekin tekrar alınmış, alınır. Daha niceleri geri alınır. Bunlara güvenip yalana iftiraya bulaşanlar şunu bilsinler ki; yargılama başladığında hiçbir şey değil, o söyledikleri, attıkları iftira kendilerine değiyorsa bir de boşu boşuna onun da cezasını çekecekler. Kendi suçları varsa onu çekecekler. Bir yerde suç uyduruluyor, o suça kendisi alet ediliyor, onu da çekecekler. Bunlara güven mi olur? Bunlar kendini kurtarır. Bunları hatırlayın. Daha önce de bu işlere başvuran ve FETÖ’den yargılanan savcılar vardı. O zaman da uyarıyorduk. Biz haklı çıktık. O savcıların bir kısmı yurtdışına kaçtı, bir kısmı Silivri’de yatıyor. Ama kendini kurtarabilen iftiracı yok, hepsi içeride yatıyor. O yüzden doğru bilen söylesin. Kanıtı, ispatı olan söylesin. Suç var da örtülsün istemiyoruz. Ama iftiradan yıldık, bıktık. O yüzden bir iftiracının tekrar içeri girmesi sürpriz değil. Daha onlarcası girer. Varsa onlarcası yaptığı iftirayı itiraf ederse, mahkeme onu da affeder. Çünkü kimse evladı için ya da hasta annesine babasına bakmak zorundayken, ‘At şuna imzayı, çık’ deyince dayanamıyor çıkıyor bazısı. İftira atmış ve aslında Ekrem Başkan’ın suçu olmadığını bilen hepsine çağrım şudur: İddianameye kadar bekleyin, iddianameden sonra savcılardan kurtuluyorsunuz. Hakimlere bu imzaları ne şartlarda attığınızı söyleyin. Hakimler vicdanlıdır. Hakimler eğer çok özel bir mahkeme ayarlanıp da bir kumpasın içine düşmezsek, anlatın savcıların yaptığını. Adalete sığının. Kul hakkı yemeyin. Kendi hakkınızı da kimseye yedirmeyin.”