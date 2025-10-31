Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu Türkiye siyasetindeki tek yenilmez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Sarıyer’de Çamlıtepe Merkez Cami’de kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sabah saatlerinde rahmetli Erdal İnönü’nün kabrini ziyaret ettiğini belirten Özel, gün boyunca Sarıyer’de çeşitli etkinliklere katıldığını söyledi.

Sarıyer’in stratejik ve sembolik önemine dikkat çeken Özel, şöyle konuştu:

“Sarıyer, şüphesiz Türkiye’nin en önemli ilçelerinden bir tanesi. Türkiye’nin en önemli üniversitelerinin; Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, bunun yanında İstanbul Teknik Üniversitesi, MEF Üniversitesi, çok sayıda üniversitenin bulunduğu, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan üç köprüden ikisinin sınırları içinde bulunduğu çok önemli bir ilçemiz. Burada Oktay Başkanımız örnek bir belediyecilik gösteriyor.”

Özel, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte daha önceki cuma namazlarında birlikte olduklarını hatırlatarak şunları söyledi:

“Bugün iki şeye dua ettik. Bir tanesi elbette tüm İslam alemiyle birlikte Gazze için dua ettik. İsrail, ateşkesi ihlal ediyor ve katliamlarına devam ediyor. Bu konuda uluslararası toplumun duyarlılığını sürdürmesi, Türkiye’nin de İsrail üzerindeki baskıyı Trump üzerinden medet umarak değil doğrudan kendisinin göstermesi gerekiyor.

Bir diğer duamız da başta arkadaşlarımız olmaz üzere adaleti, özgürlüklerini bekleyen herkesin bir an önce ailelerine kavuşması yönündedir.”

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan'a yönelik gözaltı ve Adem Soytekin’in yeniden tutuklanması hakkında şunları söyledi:

“Şimdi son gözaltıyla ilgili sadece gözaltına alındığı haberini duydum. Onu takip ediyoruz. Ondan sonra tabii Ekrem Başkan’ın ailesine, özel kalemine, koruma müdürüne kadar bir saldırı altındayken, danışmanlarının da benzer muameleye tabi tutulması şaşırtıcı değil.”

"TÜRKİYE SİYASETİNDE BİR YENİLMEZ VAR O DA EKREM İMAMOĞLU"

İmamoğlu’nun dört seçimi de kazandığını hatırlatan Özel, bu başarıların hazmedilemediğini ve yargının siyasi baskı aracı hâline getirildiğini belirtti:

“Türkiye’de çok siyasi bir dava yürüyor. Ekrem İmamoğlu İstanbul’da girdiği dört seçimi... hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hem bütün bakanlarına hem bütün kamu gücüne rağmen kazandı. Yani Türkiye siyasetinde eskiden ‘Partisini kurduğundan beri yenilmiyor’ diyorlardı. Bir yenilmez olarak artık Recep Tayyip Erdoğan yok. Ama Türkiye siyasetinde şu anda bir yenilmez var. O da Ekrem İmamoğlu.”

Özgür Özel, İmamoğlu’na yönelik suçlamaların boş olduğunu savunarak süreci şöyle değerlendirdi:

“Ekrem Başkan’a ‘rüşvet’ dediler, ‘yolsuzluk’ dediler, ‘irtikap’ dediler, ‘ihaleye fesat’ dediler. Bu iddiaların hepsi Sayın Erdoğan hakkında da vardı. Geçmişte bunlardan bir kez gözaltına alınmadı, tutuksuz yargılandı. Ceza aldığında bile telefonla cezaevine davet edildi. Oysaki Ekrem Başkan’ın bir gece önce diploması iptal edildi, Cumhurbaşkanlığına aday olamasın diye. Ertesi gün sabah da bu suçlardan önce polislerle evinden gözaltı ve 23 Mart tarihinden itibaren de tutuklu başkanımız bizim. Bu büyük bir haksızlık.”

Özel, kamuoyuna servis edilen suçlamaları da örneklerle eleştirdi:

“İlk sabah 560 milyarlık yolsuzluk servis etmedi mi bu başsavcılık? Sonra öğrendik ki altı yıldaki toplam bütçe zaten 490 milyar. ‘İmamoğlu’nun lüks arabaları bulundu’ dediler, MHP’li milletvekilinin çıkmadı mı? Binlerce böyle yalan dolaşımına sokuldu, bir kör kuruş ispatlanamadı.”

Özel itirafçılarla ilgili şunları ifade etti: