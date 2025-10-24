Özgür Özel 'açın bakın' demişti! Devlet kurumlarının verilerini böyle satmışlar!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan kişisel veri sızıntısı ve casusluk soruşturması sonrası, Türkiye’nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı çok daha büyük çaplı kamu veri ihlallerini gündeme taşıdı.

CHP Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada Özel, "Arkadaşlar lütfen açsın 23. Ankara Ağır Ceza, 28. Ankara Ağır Ceza, 33. Ankara Ağır Ceza ve 27. Ankara İdare Mahkemesi’ndeki davalara bir bakın. Bilhassa 28’incisinin tarafı MİT’tir. Hakan Fidan zamanında MİT’in, eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığı’nın, Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı’nın vatandaşlık hizmetlerinin, yani herkesin nüfus bilgileri, bunun yanında SGK‘nın bütün bilgileri çalınmıştır" sözleriyle bazı önemli mahkemeleri işaret etmişti.

İşte CHP lideri Özel'in işaret ettiği o dosyaların kısa dökümü:

MİT, MSB, SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ SIZDIRILDI

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar, bir hacker ağı kurarak Türkiye'nin en kritik kurumlarına ait milyonlarca veriyi yasa dışı yollarla ele geçirmekle suçlanıyor. Ele geçirilen veriler arasında MİT personeline ait gizli lojman adresleri, Sağlık Bakanlığı'na ait hasta bilgileri, MSB'ye ait askeri personel kayıtları ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün kimlik bilgileri yer alıyor.

Savcılık iddianamesine göre, bu veriler darkweb üzerinden parayla satıldı. Mahkeme sürecinde sunulan deliller arasında sızdırılan verilerle yapılmış sorgular, ekran görüntüleri ve veri listeleri yer alıyor. MİT de bu davada müşteki olarak yer aldı ve güvenlik riskinin “ulusal düzeyde” olduğu belirtildi.

DİPLOMASIZLAR DAVASI

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki görülen davadaki “Diplomasızlar Çetesi” adlıyla anılan yapı, kamu kurumlarında görev yapan üst düzey yöneticilerin e-imzalarını klonlayarak BTK, MEB, YÖK ve birçok üniversitenin sistemlerine sızdı. Savcılık iddialarına göre, bu sızıntılar aracılığıyla sahte diplomalar, ehliyet belgeleri, transkriptler ve çeşitli sertifikalar üretildi.

Ayrıca e-imzaların kullanıldığı veri panelleri üzerinden milyonlarca kişinin kişisel bilgileri üçüncü şahıslara satıldı. Davada 134 sanıklı ana dosya ile 65 sanıklı ek dosya birleştirildi. İlk duruşmalarda sanıkların tamamı tahliye edildi ancak kamuoyundaki tepkiler nedeniyle yeniden tutuklama kararları verildi.

İLLEGALPLATFORM.COM SKANDALI

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada "illegalplatform.com" ve bağlantılı karanlık ağ sitelerinde 101 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait kişisel verinin satıldığı belirlendi. Veriler arasında kimlik numarası, adres, telefon, tapu bilgileri, SGK ve eğitim geçmişi gibi detaylar yer alıyordu. Kullanıcılar, abone oldukları bu panellerde sorgu başına ücret ödeyerek verilere erişebiliyordu.

Olay, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve MİT’in ortak çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. İddianamede sızdırılan verilerin kaynağının kamu kurumlarındaki sorgu sistemleri olduğu, bazı sistem yöneticilerinin bu yapıyla iş birliği yaptığı öne sürüldü. 17 kişilik sanık listesinde panel kurucuları, yazılımcılar ve veri aracıları yer aldı.