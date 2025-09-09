Özgür Karabat'ı tehdit edenler kim? Kim bu siyah gözlüklü?

Kayyum Gürsel Tekin, dün önüne yüzlerce polisi alarak CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girdi. Çevik kuvvet binadaki herkese biber gazı ile müdahale etti.

Polis, dokunulmazlığı olan CHP vekillerine bile biber gazı sıktı. Tekin'in il binasına girmesinin ardından CHP il başkanlığını Bahçelievler'e taşıdı. CHP, Sarıyer'deki bu binayı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ofisi olarak belirledi.

CHP il başkanlığını da Bahçelievler'e taşıdığını Yargıtay'a bildirdi. Fakat kayyum Tekin, binaya gelip başkanlık makamı olarak kullanmaya çalıştı. Binlerce polis de hala binanın orada nöbet tutuyor.

Tekin'in binaya giriş için de 30 kişilik bir liste hazırladığı öğrenildi. Bu 30 kişi dışında polis, binaya girişe izin vermedi.

CHP milletvekilleri de başta içeri alınmayarak dokunulmazlık hakları ihlal edildi. CHP vekilleri verdikleri mücadelenin ardından binaya giriş yapabildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da içeri girerken tehdit edildiğini söylei. Karabat, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekilini kaşıyla gözüyle siyah gözlüğüyle tehdit eden elini kolunu sallayarak buraya giren adamlar kim?" dedi.

Karabat'ın açıklamasının ardından tekrar il binasına girmeyi çalıştı fakat polis güçlük çıkardı. Karabat, tartıştıktan sonra tekrar içeri girebildi.

Karabat, polislere tehdit edildiğini söylese de emniyet güçleri bunu kabul etmedi. Karabat'a içeride risk teşkil edecek bir durumun olmadığını söylediler.