Oy verme işlemi tamamlandı: Yeni CTP Genel Başkanı belli oldu

KKTC'de yapılan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 30'uncu Olağanüstü Kurultayı'nda oyların yüzde 52,6'sını alan Sıla Usar İncirli, yeni genel başkan seçildi.

CTP YENİ GENEL BAŞKANINI SEÇTİ

2016'da göreve gelen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın KKTC'de yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasının ardından CTP, bugün yeni genel başkanını seçmek için sandık başına gitti.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan kurultayda genel başkanlık için Gazimağusa Milletvekilleri Asım Akansoy ile Erkut Şahali ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli yarıştı.

Kurultay için saat 9.00’da toplanma girişiminde bulundu ancak CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali'nin yeterli nisap olmadığı uyarısı üzerine bir saat ertelenen kurultay yerel saatle 11.10’da başladı.

Oy verme süreci ise 20.00'da bitti.

SILA USAR İNCİRLİ CTP'NİN İLK KADIN GENEL BAŞKANI OLDU

Olağanüstü Kurultay’da Erkut Şahali ve Asım Akansoy ile yarışan Sıla Usar İncirli 1284 oy ile oyların yüzde 52,6’sını alarak genel başkan seçildi.

Erkut Şahali yüzde 32,81 (801 oy), Asım Akansoy ise yüzde 14,58 (356) oy aldı.

İncirli böylece partinin ilk kadın genel başkanı olmuş oldu.

Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli

İNCİRLİ'DEN ZAFER AÇIKLAMASI

İncirli, sonuçların açıklanmasının ardından sahneye çıkarak şunları söyledi: