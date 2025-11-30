Oy verme işlemi tamamlandı: Yeni CTP Genel Başkanı belli oldu
KKTC'de yapılan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 30'uncu Olağanüstü Kurultayı'nda oyların yüzde 52,6'sını alan Sıla Usar İncirli, yeni genel başkan seçildi.
CTP YENİ GENEL BAŞKANINI SEÇTİ
2016'da göreve gelen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın KKTC'de yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasının ardından CTP, bugün yeni genel başkanını seçmek için sandık başına gitti.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan kurultayda genel başkanlık için Gazimağusa Milletvekilleri Asım Akansoy ile Erkut Şahali ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli yarıştı.
Kurultay için saat 9.00’da toplanma girişiminde bulundu ancak CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali'nin yeterli nisap olmadığı uyarısı üzerine bir saat ertelenen kurultay yerel saatle 11.10’da başladı.
Oy verme süreci ise 20.00'da bitti.
SILA USAR İNCİRLİ CTP'NİN İLK KADIN GENEL BAŞKANI OLDU
Olağanüstü Kurultay’da Erkut Şahali ve Asım Akansoy ile yarışan Sıla Usar İncirli 1284 oy ile oyların yüzde 52,6’sını alarak genel başkan seçildi.
Erkut Şahali yüzde 32,81 (801 oy), Asım Akansoy ise yüzde 14,58 (356) oy aldı.
İncirli böylece partinin ilk kadın genel başkanı olmuş oldu.
İNCİRLİ'DEN ZAFER AÇIKLAMASI
İncirli, sonuçların açıklanmasının ardından sahneye çıkarak şunları söyledi:
- "Binlerce yürek attı burada binlerce CTP'li geldi çok basın mensubu bizdeydi toplumun çoğunluğu kurultayı takip etti ilginize alakanıza hepinize çok teşekkür ederim gerçekten çok güzel bir gündü. Örnek bir olgunlukta bütün ülkeye örnek bir demokrasi şöleniydi. İşte böyle öze ruha geleneğe sahiptir CTP. Ben CTP'li olmaktan sizlerle olmaktan hayatım en gururlu günlerini yaşıyorum.
- Erkut ve Asım olmak üzere kurultayda gösterdikleri olgunluk için teşekkür ederim. Büyük bir bütünlük içinde güçlü kadromuzla çok çalışarak kurtarılması gereken bir memleket var. Biz CTP olarak bu memleketi kurtaracağız. Toplumun tüm kesimleriyle tam bir uzlaşı ile birleşitirici kapsayıcı olacağız. Bu halk kendi ayakları üzerinde durmaya hazırdır. Halk CTP'yi bekliyor!
- Yapılacak çok iş var korkunç bir dağınıklık var bütün buna rağmen çeki düzen vereceğiz aktif dinamik bir siyaset yapacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz kalbimin en derinlerindesiniz. Burada olmayan bizi izleyen herkese de kucak dolusu sevgiler iyi ki varsınız iyi ki CTP var, yaşasın Kıbrıs Türk halkı"