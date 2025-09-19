Osman Kavala'dan çok konuşulacak 'Kürt sorunu' çıkışı

İş İnsanı Osman Kavala, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle 19 Eylül 2025 itibariyle 2 bin 880 gündür tutuklu. 12punto'nun haberine göre; Kavala'yı Avukat Afşin Hatipoğlu ziyaret etti.

Kavala, İmralı Süreci hakkındaki görüşlerini paylaştı. Kavala, AKP iktidarının kendi yazdığı kanunları bile uygulamadığını söyleyip sürece güvenilmediğini ifade etti.

Osman Kavala editörlüğünde çıktı; Filistin: Yüz Yıllık Savaş

Kavala, Anayasa'ya Kürt yazarak da sorunun çözülemeyeceğini ifade etti. Kavala, kültürel hakların tartışılmaz olduğunu da ifade etti. Kavala şunları dile getirdi:

“Türkiye’ye hukuk hâkim değil. Rejim kendi yazdığı kanun maddelerini uygulamıyor. Gerek benim hakkımda gerekse başka dosyalarda verilen ihlal kararlarını uygulamayan iktidar, bunlar yetmezmiş gibi İmamoğlu ve arkadaşlarını da buraya gönderdi. Şimdi halk bu rejime nasıl güvensin ve bu sürece nasıl destek versin?

PKK, silahlı mücadeleyi devam ettiremediğini zaten görmüştü. Bölgesel dengeler düşünülmeden bu süreç takip edilemez. PYD’nin, Türkiye’den beslendiğini düşünüyorlar. Ben o bölgeden gelen bir hükümlüyle cezaevinde sohbet ettim. ‘PYD’nin üçte ikisi Suriye Kürt’ü’ diyor.

Biz Suriye’de ayrı bir Kürdistan olduğunu kabul etmiyoruz ama var. Lübnanlaşma konusu var mesela. Türkiye Lübnan olmaz, tarihimiz farklı. Ayrıca Kuzey Irak özerkliğini örnek verenler oluyor. Barzani Kürdistan’ı özerklik tanımının çok ötesinde, dünyada öyle bir özerklik uygulaması yok. Bu sorunları anayasaya Kürt yazarak çözemezsiniz. Bunu ben de desteklemiyorum. Kültürel haklar elbette tartışılmaz ama konuşulan başlıklar için komisyon kurmaya da gerek yoktu. İktidar meclisten belli yasaları geçirebilirdi. CHP’nin komisyon konusundaki şartsız desteğini iktidar fırsata çevirebilir. Bu konudan bağımsız şunu da belirteyim ki CHP yönetimine ‘Sosyalist Enternasyonal üstünden Gazze konusunda iki devletli bir çözüm çağrısı yaptırın.’ dedim. CHP’den önce Fransızlar yaptı bile.”