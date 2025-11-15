Okullara su sebili gelsin teklifine AKP'den 'musluk suyu içsinler' yanıtı geldi

Ankara’nın AKP’li Pursaklar Belediyesi, CHP’li meclis üyelerinin okullara su sebili yerleştirilmesi yönündeki önerisini reddetti. Belediye, ilçedeki içme suyunun sağlıklı olduğunu belirterek, talebin değerlendirilmesi için resmî kurum görüşü gerektiğini bildirdi.

Pursaklar Belediye Meclisi’nin ekim ayı oturumunda, CHP’li meclis üyeleri Mehmet Aydın, Bekir Hoçanlı, Murat Caferoğlu, Yavuz Çimen ve Kasım Topgül tarafından verilen önerge görüşüldü. CHP’liler, “Okullarımızın açılması ile öğrencilerimizin hem ekonomik hem de sağlığı açısından su ihtiyaçlarının karşılanması için okullarımıza su sebili konularak su sebili desteği verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Ancak belediye yönetimi, önergeye olumsuz yanıt verdi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; gerekçede şu ifadeler yer aldı:

“İlçemizde şebekeden akan içme ve kullanma suyunun fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak herhangi bir mahzur taşımadığı, kullanılmasında ve içilmesinde bir sakınca olmadığı ASKİ tarafından ifade edilmektedir. Belediyemiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürekli istişare halindedir… Sonuç olarak, böyle bir talebin resmi kurumdan gelecek yazı doğrultusunda konunun değerlendirilmesinin daha uygun olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır”

İNAN GÜNEY HAYATA GEÇİRMİŞTİ

İBB’ye yönelik tartışmalı soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 19 Ağustos’ta tutuklandı.

Tutuklu Başkan İnan Güney'in projesi AKP'ye örnek oldu! İstanbul'daki o okullara ücretsiz içme suyu geliyor!

Güney tutuklandıktan sonra kısa sürede Beyoğlu’na yaptığı hizmetler gündeme gelmişti.

Bunlardan biri de çocukların bir insan hakkı olan temiz suya ulaşmasıydı.

Güney, Beyoğlu’ndaki yoksul çocukların okul musluklarından su içtiğini görünce, okullara su sebili projesi başlatmıştı. İlçedeki okullara teker teker su sebilleri konmuştu. Böylece dar gelirli ailelerin de çocukları ücretsiz ve temiz suya ulaşmaya başlamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İnan Güney'in tutuklandığı gün şunları ifade etmişti: Beyoğlu'nda fakir öğrencilerin tuvalet musluğundan su içtiğini görmüş. Bunun üzerine bütün okullara su sebili koydu. Ben bunu gördüm, gözlerim doldu. Böyle bir belediye başkanını alıp tutukluyorlar.