Öcalan'ın avukatından İmralı koşulları açıklaması

Öcalan'ın avukatından İmralı koşulları açıklaması
Yayınlanma:
Terör örgütü PKk'nın lideri Öcalan'ın avukatı Bilmez, İmralı Adası'nda cezaevi koşullarının iyileştirildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’ın avukatlarından İbrahim Bilmez, İmralı Cezaevi’ndeki tecrit koşullarının hafifletildiğini ve cezaevi yönetiminin yaklaşımında önemli değişiklikler olduğunu açıkladı.

Rudaw'ın haberine göre; Bilmez, 2019’dan bu yana ilk kez Öcalan ile görüşme izni aldığını ve cezaevinde gözle görülür bir değişim yaşandığını belirtti.

İŞTE ÖCALAN'IN YENİ HAKLARI

Avukat Bilmez’in aktardığına göre, cezaevi görevlilerinin tavrı eskiye kıyasla “daha saygılı” hale geldi. Bilmez, Öcalan’ın yeni haklarını şöyle sıraladı:

“Öcalan artık cezaevinde bulunan PKK ile bağlantılı diğer mahkûmlarla etkileşime geçebiliyor ve görüşebiliyor.

Kitap okuma hakkı devam ederken, bazı televizyon kanallarını izlemesine de izin veriliyor.

İyileştirmelere rağmen Öcalan’ın internet erişimine izin verilmiyor.”

Erdoğan'dan vekillerine 'hassas' İmralı talimatıErdoğan'dan vekillerine 'hassas' İmralı talimatı

Görüşme sonrası Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bilmez, terör örgütü PKK'nın liderinin İmralı Süreci'ne olan inancını sürdürdüğünü vurguladı. Bilmez, "Azmi ve iradesi değişmeden duruyor. Hiçbir şey eksilmemiş. Kürt sorununun demokratik çözümü için çabalamaya devam ediyor" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Siyaset
Mansur Yavaş 'tartışmaya açık değil' diyerek duyurdu
Mansur Yavaş 'tartışmaya açık değil' diyerek duyurdu
Papa Leo: Türkiye'de yaşayan Hristiyanlar da Türk'tür ve Türk kimliğinin parçasıdır
Papa Leo: Türkiye'de yaşayan Hristiyanlar da Türk'tür ve Türk kimliğinin parçasıdır