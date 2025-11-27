Öcalan'ın avukatından İmralı koşulları açıklaması

Terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’ın avukatlarından İbrahim Bilmez, İmralı Cezaevi’ndeki tecrit koşullarının hafifletildiğini ve cezaevi yönetiminin yaklaşımında önemli değişiklikler olduğunu açıkladı.

Rudaw'ın haberine göre; Bilmez, 2019’dan bu yana ilk kez Öcalan ile görüşme izni aldığını ve cezaevinde gözle görülür bir değişim yaşandığını belirtti.

İŞTE ÖCALAN'IN YENİ HAKLARI

Avukat Bilmez’in aktardığına göre, cezaevi görevlilerinin tavrı eskiye kıyasla “daha saygılı” hale geldi. Bilmez, Öcalan’ın yeni haklarını şöyle sıraladı:

“Öcalan artık cezaevinde bulunan PKK ile bağlantılı diğer mahkûmlarla etkileşime geçebiliyor ve görüşebiliyor. Kitap okuma hakkı devam ederken, bazı televizyon kanallarını izlemesine de izin veriliyor. İyileştirmelere rağmen Öcalan’ın internet erişimine izin verilmiyor.”

Erdoğan'dan vekillerine 'hassas' İmralı talimatı

Görüşme sonrası Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bilmez, terör örgütü PKK'nın liderinin İmralı Süreci'ne olan inancını sürdürdüğünü vurguladı. Bilmez, "Azmi ve iradesi değişmeden duruyor. Hiçbir şey eksilmemiş. Kürt sorununun demokratik çözümü için çabalamaya devam ediyor" dedi.