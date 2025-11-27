Erdoğan'dan vekillerine 'hassas' İmralı talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK toplantısında Meclis komisyonun İmralı'ya gitmesini değerlendirdi. Erdoğan, "Atacağımız adımları titizlikle planlıyoruz. Risk alıyoruz, elimizi taşın altına koyuyoruz. Sürece ilişkin görüş bildirirken siz de hassas olun" dedi.

AKP'nin önceki gün yapılan MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye süreci' ve bu doğrultuda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası’na gitmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN'DAN VEKİLLERİNE 'İMRALI' UYARISI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetin İmralı ziyaretinin sürece katkısının olumlu olduğunu belirtti.

Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Partimizin süreç ile yetkili arkadaşları ile konuştum, görüşmenin iyi geçtiğini belirttiler. Ziyaret sürecin hızlanmasını sağlayacak. Komisyon yüklendiği misyonu başarıyla yürütüyor. Biz atacağımız adımları büyük bir titizlikle planlıyoruz, risk alıyoruz, elimizi taşın altına koyuyoruz, ne yaptığımızı biliyoruz. Allah’ın izniyle süreç başarıya ulaşacak. Sürece ilişkin görüş bildirirken siz de hassas olun. Önce Terörsüz Türkiye, ardından da Terörsüz Bölge hedefimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

