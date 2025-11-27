Erdoğan'dan vekillerine 'hassas' İmralı talimatı

AKP'nin önceki gün yapılan MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye süreci' ve bu doğrultuda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası’na gitmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN'DAN VEKİLLERİNE 'İMRALI' UYARISI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetin İmralı ziyaretinin sürece katkısının olumlu olduğunu belirtti.

'CHP'ye gizli İmralı teklifi' iddiasına AKP'den ilk yanıt

Erdoğan'ın İmralı Süreci için yetki verdiği dört AKP'li isim

Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Partimizin süreç ile yetkili arkadaşları ile konuştum, görüşmenin iyi geçtiğini belirttiler. Ziyaret sürecin hızlanmasını sağlayacak. Komisyon yüklendiği misyonu başarıyla yürütüyor. Biz atacağımız adımları büyük bir titizlikle planlıyoruz, risk alıyoruz, elimizi taşın altına koyuyoruz, ne yaptığımızı biliyoruz. Allah’ın izniyle süreç başarıya ulaşacak. Sürece ilişkin görüş bildirirken siz de hassas olun. Önce Terörsüz Türkiye, ardından da Terörsüz Bölge hedefimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı.