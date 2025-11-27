'CHP'ye gizli İmralı teklifi' iddiasına AKP'den ilk yanıt

Yayınlanma:
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, İmralı Adası ziyaretinde CHP'ye gizli teklif götürüldüğü iddiasına yanıt verdi. Güler, "Kimmiş bu yetkili? Açıkça söylesin.Ve işi magazinleştirmesinler arkadaşlar. Bakın çok ciddi bir iş yapıyoruz" dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, basın toplantısı düzenledi. Güler, 11'nci yargı paketi hakkında bilgi verdi. Güler açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Kararımızı vermeden önce AKP’de etkili bir isim bize “Siz de gelin adaya. Zaten video olmayacak, fotoğraf olmayacak. Ne gün gidildi, dönüldü belli olmayacak. Koster olmayacak, helikopter olacak. Çünkü gazeteciler bekler orada. Helikopterin kalktığı, indiği belli olmayacak. Gidildikten sonra bir gün sorulacak, ‘O iş yapıldı’ denecek. Hatta istiyorsanız kimin gittiği bile gizli kalabilir, ‘CHP’den biri gitti’ deriz. İlla gelin” dedi." sözleri soruldu.

Özgür Özel AKP'nin yaptığı 'gizli saklı İmralı ziyareti' teklifini ifşa ettiÖzgür Özel AKP'nin yaptığı 'gizli saklı İmralı ziyareti' teklifini ifşa etti

"ÇOK CİDDİ BİR SÜREÇ"

Güler, böyle bir teklifin olmadığını iddia etti. Güler, teklifi yapan ismi bilmediğini de söyledi. Güler şöyle konuştu:

  • "Arkadaşlar biz ciddi bir süreç yönetiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi ve bölgenin de aynı zamanda terörden arındırılması, terörün, silahın, şiddetin son bulması...
  • Sayın Özgür Özel maalesef çok ciddiye alınacak cümleler kurmuyor. Yani yalan desem bir türlü, uydurma desem başka türlü...
  • Aklı başka yerlerde maalesef. Biz çok ciddi bir süreç yönetiyoruz arkadaşlar. Bu sürecin devamında malum bir komisyon kuruldu.
  • Sayın Özgür Özel'in merak ettiği husus sadece helikopterle gitti, korseyle gitti, sabah gitti, akşam gitti... Bunu mu merak ediyormuş? Komisyonumuz seçimlerini yaptı. Aslında dinleme noktasında çok seçime gerek var mıydı bilmiyorum, takdir komisyonumuzdur.
  • Komisyonumuzun adına, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz adına üç arkadaşımız, aslında 5 kişi gidebilirdi diğerleri üye vermediler... 3 milletvekili arkadaşımız 27 Şubat'ta PKK'ya silah bırakma çağrısını yapan, daha sonra kongrenin toplanmasını ve devamındaki kararları veren İmralı'daki hükümlüyle, bundan sonraki sürece dair komisyonumuzun da bilgili, bilgisi dahilinde sorular soruldu, bilgiler alındı ve bu komisyonda da paylaşılacak.
  • Ben Sayın Özgür Özel'i daha ciddi bir davranışa davet ediyorum. Biz çelik çomak oynamıyoruz arkadaşlar. Ülkemizin çok ciddi bir meselesini yürütüyoruz.
  • Herkes sorumluluk sahibi olsun. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin genel başkanı sabah gittiler, akşam gittiler, helikopterle mi gittiler, korseyle mi gittiler diye onu merak ediyor öyle mi? Kosterle gidiyorlar. O mudur önemli olan? Daha önemli bir şeyler yok mu?
  • Yalan arkadaşlar. Bu sürecin kimler tarafından yürütüldüğünü bütün kamuoyu biliyor. Partimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yetkilendirilen arkadaşımız belli. Biri benim, AK Parti Grup Başkanı.
  • Efkan Bey, Genel Başkan Vekilimiz. Yine parti sözcümüz Ömer Çelik Bey ve Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanımefendi. Kimmiş bu yetkili? Açıkça söylesin.
  • Ve işi magazinleştirmesinler arkadaşlar. Bakın çok ciddi bir iş yapıyoruz. Türkiye'nin 50 yıllık geçmişinde büyük acılar yaşatmış terör meselesini çözmeye ve bir daha bu toplum içerisinde silahın ve şiddetin konuşulmayacağı bir gelecek tasavvuru yapıyoruz biz burada.
  • Ve herkes samimiyetle, ciddiyetle, büyük bir özenle buraya katkı sağlasın. Komik komik, uydurma ifadelerle lütfen bu işi basitleştirmesinler."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Siyaset
Erdoğan'dan Papa'ya: Ziyaretiniz her bakımdan çok anlamlı
Erdoğan'dan Papa'ya: Ziyaretiniz her bakımdan çok anlamlı
Erdoğan'dan vekillerine 'hassas' İmralı talimatı
Erdoğan'dan vekillerine 'hassas' İmralı talimatı
TİP'in Gülhane Parkı eylemine katılan 6 kişiye hapis cezası
TİP'in Gülhane Parkı eylemine katılan 6 kişiye hapis cezası