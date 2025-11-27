'CHP'ye gizli İmralı teklifi' iddiasına AKP'den ilk yanıt

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, basın toplantısı düzenledi. Güler, 11'nci yargı paketi hakkında bilgi verdi. Güler açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Kararımızı vermeden önce AKP’de etkili bir isim bize “Siz de gelin adaya. Zaten video olmayacak, fotoğraf olmayacak. Ne gün gidildi, dönüldü belli olmayacak. Koster olmayacak, helikopter olacak. Çünkü gazeteciler bekler orada. Helikopterin kalktığı, indiği belli olmayacak. Gidildikten sonra bir gün sorulacak, ‘O iş yapıldı’ denecek. Hatta istiyorsanız kimin gittiği bile gizli kalabilir, ‘CHP’den biri gitti’ deriz. İlla gelin” dedi." sözleri soruldu.

Özgür Özel AKP'nin yaptığı 'gizli saklı İmralı ziyareti' teklifini ifşa etti

"ÇOK CİDDİ BİR SÜREÇ"

Güler, böyle bir teklifin olmadığını iddia etti. Güler, teklifi yapan ismi bilmediğini de söyledi. Güler şöyle konuştu: