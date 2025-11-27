Erdoğan'ın İmralı Süreci için yetki verdiği dört AKP'li isim

Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde kurulan komisyondan 3 kişi İmralı Adası'na gitti. AKP'li Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüştü.

Görüşme de büyük 'iletişim' krizi yaşandı. İktidar medyası üç vekilin, İmralı Adası'na gittiğini haberleştirdi. Sonra haber geri çekildi. Yayman, birçok gazeteciye 'gitmedim' dedi. Akşam saatlerinde adaya gittikleri kesinleşti.

DEM Parti tarih verdi: İmralı görüşmesinin detayları 4 Aralık’ta açıklanacak

CHP adaya gidecek heyete üye vermedi. İddiaya göre adaya gidecek heyet için yetkili bir AKP'li isim CHP'ye 'her şey gizli olacak' teklifi götürdü. CHP, teklifi reddetti.

İŞTE O DÖRT İSİM

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de bu iddiayı yanıtladı. Güler, bu teklifi reddetti. AKP'de İmralı Süreci için de yetkili olan isimleri saydı. Güler'in kendisini de dahil ettiği açıklası şöyle: