Öcalan'dan DEM Parti'ye 'Demirtaş' talimatı: Gerekirse özür dileyin

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, silahlı terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile 27 Mart'ta 5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde görüşmenin detaylarını Medya Haber TV'ye aktarmıştı. Bakırhan ile Buldan, İmralı Cezaevi kampüsü içinde Öcalan için yeni bir alan hazırlandığını aktarmıştı.

Öcalan’ın, yapılacak yeni alana geçmesi için ise yasal adımların atılmasını beklediği ve "statü" meselesinin çözülmesi gerektiği ifade edilmişti.

GÖRÜŞMENİN YENİ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

DEM Parti kulislerinde ise görüşmeye ilişkin yeni detaylar konuşuluyor.

Medyascope'un aktardığına göre İmralı'da, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş konusu da ele alındı. Buna göre, Öcalan'ın, DEM Parti heyetine Selahattin Demirtaş'ı sorduğu öne sürüldü.

Heyetin ise, Demirtaş'ın sürece ve partiye yönelik bazı eleştirileri olmakla beraber Barış ve Demokratik Toplum sürecini çeşitli açıklamalarla desteklediğini belirttiği aktarıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen tahliye edilmeyen Demirtaş'ın, son dönemde tamamen sessiz kalma kararı aldığının, heyet tarafından Öcalan'a aktarıldığı iddia edildi.

ÖCALAN'DAN "GEREKİRSE ÖZÜR DİLEYİN" TALİMATI

Söz konusu görüşmede kendisine aktarılanlar üzerine Öcalan'ın, "Demirtaş bu sürecin önemli aktörlerinden biridir" dediği, onun bu süreçte yer almasının öneminin altını çizdiğini, partinin Demirtaş ile ilişkilerini onarması gerektiğini ve "Kırgınlığı varsa gerekirse özür dileyin" dediği iddia edildi.

Öcalan'ın, Demirtaş'ın sessizliği konusunda kendisinin de inisiyatif alabileceğini söylediği öne sürülürken, devletle yaptığı görüşmelerde de Demirtaş konusunu gündeme getirdiğini söylediği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Kürt hareketinde planlanan dönüşüm üzerine de konuşulduğu belirtilirken, Öcalan'ın bu konuda, "Siyasi olarak 1978’de neredeysem hala oradayım" dediği aktarıldı.