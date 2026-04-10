Öcalan'dan DEM Parti'ye 'Demirtaş' talimatı: Gerekirse özür dileyin

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Özcalan'ın, Dem Parti'nin İmralı Heyeti ile son görüşmesinde, tutukluluğu 10 yıla yaklaşan Selahattin Demirtaş için "Bu sürecin en önemli aktörlerinden biridir" dediği ve heyete, "Kırgınlığı varsa gerekirse özür dileyin" talimatı verdiği öne sürüldü.

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, silahlı terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile 27 Mart'ta 5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde görüşmenin detaylarını Medya Haber TV'ye aktarmıştı. Bakırhan ile Buldan, İmralı Cezaevi kampüsü içinde Öcalan için yeni bir alan hazırlandığını aktarmıştı.

Öcalan’ın, yapılacak yeni alana geçmesi için ise yasal adımların atılmasını beklediği ve "statü" meselesinin çözülmesi gerektiği ifade edilmişti.

Öcalan'a İmralı'da ev mi inşa edildi? Tuncer Bakırhan 'yerleşke' diyerek açıkladıÖcalan'a İmralı'da ev mi inşa edildi? Tuncer Bakırhan 'yerleşke' diyerek açıkladı

GÖRÜŞMENİN YENİ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

DEM Parti kulislerinde ise görüşmeye ilişkin yeni detaylar konuşuluyor.

Medyascope'un aktardığına göre İmralı'da, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş konusu da ele alındı. Buna göre, Öcalan'ın, DEM Parti heyetine Selahattin Demirtaş'ı sorduğu öne sürüldü.

Heyetin ise, Demirtaş'ın sürece ve partiye yönelik bazı eleştirileri olmakla beraber Barış ve Demokratik Toplum sürecini çeşitli açıklamalarla desteklediğini belirttiği aktarıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen tahliye edilmeyen Demirtaş'ın, son dönemde tamamen sessiz kalma kararı aldığının, heyet tarafından Öcalan'a aktarıldığı iddia edildi.

ÖCALAN'DAN "GEREKİRSE ÖZÜR DİLEYİN" TALİMATI

Söz konusu görüşmede kendisine aktarılanlar üzerine Öcalan'ın, "Demirtaş bu sürecin önemli aktörlerinden biridir" dediği, onun bu süreçte yer almasının öneminin altını çizdiğini, partinin Demirtaş ile ilişkilerini onarması gerektiğini ve "Kırgınlığı varsa gerekirse özür dileyin" dediği iddia edildi.

Öcalan'ın, Demirtaş'ın sessizliği konusunda kendisinin de inisiyatif alabileceğini söylediği öne sürülürken, devletle yaptığı görüşmelerde de Demirtaş konusunu gündeme getirdiğini söylediği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Kürt hareketinde planlanan dönüşüm üzerine de konuşulduğu belirtilirken, Öcalan'ın bu konuda, "Siyasi olarak 1978’de neredeysem hala oradayım" dediği aktarıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Siyaset
Feci kazada bir kişi bile ölmedi! Karşı şeride uçtu başka araca çarptı takla attı...
Feci kazada bir kişi bile ölmedi! Karşı şeride uçtu başka araca çarptı takla attı...
İktidar ve DEM arasındaki gerilim Saray'a taştı! "Yolsuzluklara izleyici kalmayız"
İktidar ve DEM arasındaki gerilim Saray'a taştı! "Yolsuzluklara izleyici kalmayız"
İBB Davasında Akla Ziyan Durum... Dedesinin Dedesi de Kara Para mı Akladı!
İBB Davasında Akla Ziyan Durum... Dedesinin Dedesi de Kara Para mı Akladı!