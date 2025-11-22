Öcalan kararı iktidar medyasını karıştırdı! Cem Küçük sert çıktı Ahmet Hakan "Kandil'e bile gidilir" dedi
Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde kurulan TBMM'deki Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nda AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP'in oyları ile terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşülme kararı çıktı. Komisyona üye milletvekilleri, İmralı Adası'na gidecek.
İktidar medyasının önde gelenleri de İmralı Adası'na gidiş konusunda ters düştü. Hürriyet'te Ahmet Hakan köşesinde gerekirse Kandil'e bile gidilmesi gerektiğini yazdı.
Ahmet Hakan vitesi yükseltti! "Kandil'e bile gidilir"
İktidar medyasında ve İBB soruşturmasında yalan haber yaptığını itiraf eden Cem Küçük ise İmralı Adası'na gidişe sert çıktı.
Cem Küçük, toplumda bir karşılık görmediğini söyledi. TGRT Haber'de konuşan Küçük, şunları ifade etti:
"İmralı'ya gidilmesini olumlu gören bir kişi duymadım. Yani çok sıkı AK Partililerden, çok sıkı MHP'lilerden yani kasap, bakkal, manifaturacı, gömlekçi, ayakkabıcı, boyacı yani bak süreç tamam. Yani millet şöyle söylüyor.
Ben önce milletin dediğini söyleyeyim. Tabii benimki subjektif yorum. Ama ben kendi görüşlerime yani halkın nabzını tuttuğumu düşünüyorum.
Yani tamam süreç gidiyor, gitsin. Mit görüşüyor, görüşsün. PKK filan eyvallah. Bunların hepsi tamam. Yani şey yok ama adaya niye gidiliyor? Yani bir terörist başının ayağına gitme olarak bu görülüyor.
Yani halkın bana bugün en az 9 10 kişi bunu söyledi. Ve buna tepkililer. Yani buna tepkili deyince de millet çıkıp sokağa eline alıp bir şey yapacak hali yok. Yani ama bunu çok kolay kabul etmiyorlar. Yani onu da söyleyeyim"
"PKK'NIN SİLAH BIRAKTIĞINI BİZ GÖRMELİYDİK"
Cem Küçük, terör örgütü PKK'nın tam olarak silah bırakmadığını söyledi. Küçük, silah bırakmadan Öcalan ile görüşülmesine karşı durdu. Cem Küçük, "ilk düğmenin yanlış iliklendiğini" ifade etti. Küçük şunları dile getirdi:
"Şimdi yalnız terörist başıyla eğer bu işin muhatabıysa görüşülebilir mi? görüşülebilir. Yani ben orada Şimdi yani bunu tabii mesela ben milletvekili olsam sen gider miydin? Ben gitmezdim. Onu da söyleyeyim yani. Daha önce de söyledim. Yani bana yani gidin dese ben gitmem, gitmeme yönünde tercih kullanırım kendi adıma yani. Ama gidilir, görüşülür. Suriye hakkında bir görüş alınır, alınmaz ve benzeri şey değil. Yani görüşme yapılır. Ama bence burada şöyle olmalıydı.
Yani önce PKK'nın silah bıraktığını biz görmeliydik. Yani bu bu önce bitmeliydi. Ondan sonra meclise gelirsin. Her şeyi konuşursun. Ben elbette asla bu görüşlere katılmam. Ya ben resmi dil istiyorum de, ben de şöyle özerklik istiyorum de, yerel yönetimler istiyorum de, federasyon istiyorum de hani bunlar olmaz da. İfade özgürlüğüdür. Şimdi düğmenin bir tanesini baştan yanlış iliklediğinde...."