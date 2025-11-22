Öcalan kararı iktidar medyasını karıştırdı! Cem Küçük sert çıktı Ahmet Hakan "Kandil'e bile gidilir" dedi

Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde kurulan TBMM'deki Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nda AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP'in oyları ile terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşülme kararı çıktı. Komisyona üye milletvekilleri, İmralı Adası'na gidecek.

İktidar medyasının önde gelenleri de İmralı Adası'na gidiş konusunda ters düştü. Hürriyet'te Ahmet Hakan köşesinde gerekirse Kandil'e bile gidilmesi gerektiğini yazdı.

İktidar medyasında ve İBB soruşturmasında yalan haber yaptığını itiraf eden Cem Küçük ise İmralı Adası'na gidişe sert çıktı.

Cem Küçük, toplumda bir karşılık görmediğini söyledi. TGRT Haber'de konuşan Küçük, şunları ifade etti:

"İmralı'ya gidilmesini olumlu gören bir kişi duymadım. Yani çok sıkı AK Partililerden, çok sıkı MHP'lilerden yani kasap, bakkal, manifaturacı, gömlekçi, ayakkabıcı, boyacı yani bak süreç tamam. Yani millet şöyle söylüyor.

Ben önce milletin dediğini söyleyeyim. Tabii benimki subjektif yorum. Ama ben kendi görüşlerime yani halkın nabzını tuttuğumu düşünüyorum.

Yani tamam süreç gidiyor, gitsin. Mit görüşüyor, görüşsün. PKK filan eyvallah. Bunların hepsi tamam. Yani şey yok ama adaya niye gidiliyor? Yani bir terörist başının ayağına gitme olarak bu görülüyor.

Yani halkın bana bugün en az 9 10 kişi bunu söyledi. Ve buna tepkililer. Yani buna tepkili deyince de millet çıkıp sokağa eline alıp bir şey yapacak hali yok. Yani ama bunu çok kolay kabul etmiyorlar. Yani onu da söyleyeyim"