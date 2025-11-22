Ahmet Hakan vitesi yükseltti! "Kandil'e bile gidilir"

İmralı Süreci'nde kurulan Millî Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nda AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP'in oyları ile terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşülme kararı alındı. Komisyona üye vekillerden seçilecek heyet, İmralı Adası'na gidecek. CHP ise oylamanın gizli olması nedeniyle komisyondan ayrıldı ve heyete de üye vermeyeceğini açıkladı.

"KANDİL'E BİLE GİDİLİR"

İktidar medyasından Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşesine İmralı kararını taşıdı. Hakan, CHP’yi tutumu nedeniyle eleştirdi. Hakan, komisyonun açık kısmında en fazla üyeye sahip AKP'nin herhangi bir söz alıp tutanaklara ifadelerinin geçmemesi için sarf ettikleri çabaya da değinmedi. Hakan, CHP'yi cesur olmamakla suçlayıp gerekirse Kandil'e bile gidileceğini yazdı. Hakan şunları sarf etti:

