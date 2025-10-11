Numan Kurtulmuş Pakistan'a gidecek

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere yarın Pakistan'a gidecek.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere 12-15 Ekim tarihlerinde Pakistan’ı ziyaret edecek.

'PARLAMENTER İŞ BİRLİĞİ' TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık’ın ev sahipliğinde, 'Kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesi; bölgesel barış, güvenlik ve refah için parlamenter iş birliği' temasıyla başkent İslamabad’da düzenlenecek toplantı kapsamında, Parlamento Başkanları İcra Toplantısı da gerçekleştirilecek.

Pakistan’da tarihin en büyük sel felaketi! 2 milyon kişi etkilendiPakistan’da tarihin en büyük sel felaketi! 2 milyon kişi etkilendi

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Sadık ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova’nın katılımıyla gerçekleştirilecek Parlamento Başkanları İcra Toplantısı’nda, üçlü iş birliği konuları ele alınacak.

KURTULMUŞ, PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANI GÖRÜŞECEK

Kurtulmuş, İslamabad’da, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından kabul edilecek ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme yapacak. Kurtulmuş, Sadık ve Gafarova, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı’nı da ziyaret ederek, Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afetler dolayısıyla bilgi alacağı da ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

