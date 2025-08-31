Pakistan’da tarihin en büyük sel felaketi! 2 milyon kişi etkilendi

Pakistan'ın Pencap eyaletinde, Pencap Kıdemli Bakanı Maryam Aurangzeb, bölgedeki sel felaketine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Aurangzeb, Pencap'ta sellerin 2 milyon kişiyi etkilediğini duyurdu.

SU SEVİYESİ İLK KEZ BU KADAR YÜKSELDİ

"Bu Pencap tarihindeki en büyük sel felaketi" diyen Aurangzeb, eyaletteki su seviyesinin ilk kez bu kadar yükseldiğine dikkati çekti.

Aurangzeb, yerel yetkililerin eğitim kurumlarını, polis ve güvenlik tesislerini kurtarma merkezleri olarak kullandığını ve vatandaşların botlarla bile olsa tahliye edildiğini açıkladı.

Ayrıca Aurangzeb, "Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Pakistan'a kasıtlı olarak su saldığına ilişkin veri topluyor." dedi.

800'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, Hindistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.