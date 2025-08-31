Pakistan’da tarihin en büyük sel felaketi! 2 milyon kişi etkilendi

Pakistan’da tarihin en büyük sel felaketi! 2 milyon kişi etkilendi
Yayınlanma:
Pakistan’ın Pencap eyaletinde, eyalet tarihinin en büyük sel felaketi yaşanıyor. Pencap Kıdemli Bakanı Maryam Aurangzeb, yaklaşık 2 milyon kişinin sellerden etkilendiğini açıkladı ve su seviyelerinin ilk kez bu kadar yükseldiğine dikkat çekti.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde, Pencap Kıdemli Bakanı Maryam Aurangzeb, bölgedeki sel felaketine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Aurangzeb, Pencap'ta sellerin 2 milyon kişiyi etkilediğini duyurdu.

SU SEVİYESİ İLK KEZ BU KADAR YÜKSELDİ

"Bu Pencap tarihindeki en büyük sel felaketi" diyen Aurangzeb, eyaletteki su seviyesinin ilk kez bu kadar yükseldiğine dikkati çekti.

Aurangzeb, yerel yetkililerin eğitim kurumlarını, polis ve güvenlik tesislerini kurtarma merkezleri olarak kullandığını ve vatandaşların botlarla bile olsa tahliye edildiğini açıkladı.

Ayrıca Aurangzeb, "Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Pakistan'a kasıtlı olarak su saldığına ilişkin veri topluyor." dedi.

aa-20250822-38896465-38896456-pakistanda-muson-yagmurlari-nedeniyle-2-ayda-olenlerin-sayisi-746ya-yukseldi.jpg​​​​​​​

800'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, Hindistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.

aa-20250822-38896465-38896453-pakistanda-muson-yagmurlari-nedeniyle-2-ayda-olenlerin-sayisi-746ya-yukseldi.jpg

Kaynak:AA

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Dünya
Erdoğan Çin gazetesine yazdı: Siyasetimizin merkezinde insan hakları var
Erdoğan Çin gazetesine yazdı: Siyasetimizin merkezinde insan hakları var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü