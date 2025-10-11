MYP'den Mansur Yavaş'a destek açıklaması!

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş hakkında istenen soruşturma talebinin ardından Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, sosyal medya hesabından Yavaş'a destek mesajı yayımladı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, sosyal medya hesabında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin talebinde bulunmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Çayır, paylaşımında, "Kendi gözündeki merteği görmeyip kamuoyu nezdinde olmayan bir çöpü Mansur Yavaş'a yamamak isteyenlere söylüyorum; Mansur Yavaş yalnız değildir" dedi.

ÖZDAĞ DA DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında istenen soruşturma talebinin ardından destek açıklamasında bulunmuş ve Yavaş'ı ziyaret etmişti.