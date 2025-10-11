MYP'den Mansur Yavaş'a destek açıklaması!

MYP'den Mansur Yavaş'a destek açıklaması!
Yayınlanma:
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı. Çayır, "Mansur Yavaş yalnız değildir" dedi.

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş hakkında istenen soruşturma talebinin ardından Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, sosyal medya hesabından Yavaş'a destek mesajı yayımladı.myp.png

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, sosyal medya hesabında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin talebinde bulunmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Çayır, paylaşımında, "Kendi gözündeki merteği görmeyip kamuoyu nezdinde olmayan bir çöpü Mansur Yavaş'a yamamak isteyenlere söylüyorum; Mansur Yavaş yalnız değildir" dedi.

Mansur Yavaş yol haritasını açıkladıMansur Yavaş yol haritasını açıkladı

ÖZDAĞ DA DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında istenen soruşturma talebinin ardından destek açıklamasında bulunmuş ve Yavaş'ı ziyaret etmişti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
ABD'li dev tahminini değiştirdi! Türkiye enflasyonunu yüksek açıkladı
Siyaset
Son Dakika | Erdoğan: Gazze'ye gideceğim
Son Dakika | Erdoğan: Gazze'ye gideceğim
İbrahim Kalın'ndan İmralı Süreci değerlendirmesi
İbrahim Kalın'ndan İmralı Süreci değerlendirmesi
Öcalan sloganı krizi büyüyor! AKP'den DEM Parti'ye çok sert sözler geldi
AKP'den DEM Parti'ye çok sert sözler geldi