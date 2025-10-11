Mansur Yavaş yol haritasını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında istenen soruşturma talebinin ardından destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası Özdağ, yaptığı açıklamada, iktidarın muhalefete karşı yargıyı araçsallaştırdığını savunup şunları söyledi:

“Yasalar önünde eşit olduğunu belirler. Siyasi görüşü, dili, mezhebi ne olursa olsun. Ancak uzunca bir süredir iktidar tarafından uygulanan düşman ceza hukuku uygulaması neticesinde Anayasanın 10. maddesinin adeta tasfiye edildiği bir ülkede yaşıyoruz ve yargı siyasete yönelik, muhalefete yönelik bir araç olarak kullanılıyor. Şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a karşı bir yargı girişiminin olduğunu görüyoruz.”

Özdağ, Mansur Yavaş’a duyulan güvenin altını çizdi:

“Türk halkı Mansur Yavaş'ı tanıyor ve seviyor. Mansur Yavaş uzun yıllar hukukçu olarak Türk halkına adalete hizmet etmiş bir siyasi kimlik. Yapmış olduğu her şeyde hukuku gözeterek yaptığından biz eminiz, kendisini yıllardan beri tanıyoruz. Aynı partide de bir dönem siyaset yaptık ve bugün Zafer Partisi olarak bütün kadrolarıyla Zafer Partisi'nin Mansur Bey'e destek verdiğimizi açıklamak için buradayız. Bugün de Mansur Bey'in yanındayız. Yarın da olumlu olumsuz olacak gelişmelerde Mansur Bey'in arkasında olmaya devam edeceğiz. Ta ki düşman ceza hukuku uygulamalarına son verilene kadar.”

YOL HARİTASINI AÇIKLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, destek ziyareti için Özdağ’a teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı:

“Hem güvenleri hem destekleri için teşekkür ediyorum. Biz hukuktan ayrılmayacağız. Sonuna kadar hukuka güveniyoruz ve şeffaf olmaya da devam edeceğiz. Açıklamamızı yaptık, sonuçlarını hep beraber göreceğiz.”

Süreçten ne beklediği sorulan Yavaş ise şöyle konuştu:

“Açıklamamızı yaptık. Bir görelim bakalım, önce okusunlar.”

NELER OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının “kamu zararına sebebiyet verdiği” iddiası üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i tutuklanmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istemişti.

Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" iddiaları gerekçe gösteren savcılık, soruşturma talep yazısını bakanlığa göndermişti.

Yavaş da bugün yazılı açıklama yapmıştı. Yavaş, izne gerek olmadığını ve gidip ifade verebileceğini dile getirmişti.