MHP'den kritik Rusya ziyareti: AKP ile koalisyon şartı açıklandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, partisinin lideri Devlet Bahçeli’nin “Türkiye’nin Rusya ve Çin’le ittifak kurması” önerisini iletmek amacıyla Moskova’da görüşmeler yaptığını açıkladı. Topsakal, üç ülke arasındaki yakınlaşmanın ekonomik ve güvenlik açısından kritik bir rol oynayabileceğini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili İlyas Topsakal, Moskova’da gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Rusya’nın Vedomosti gazetesine açıklama yaptı. Topsakal, görüşmelerin Devlet Bahçeli’nin talimatıyla yürütüldüğünü belirtti.

Topsakal, MHP'nin AKP ile seçimler için ittifak şartının “bakanlık makamları değil, Rusya ve Çin ile iş birliğine yönelik bir programın kabul edilmesi olduğunu” söyledi.

Son Dakika |Bahçeli'den süreçte yasal düzenleme için kritik mesaj! "Oyalanmaya ve oyalamaya gerek yoktur"Son Dakika |Bahçeli'den süreçte yasal düzenleme için kritik mesaj! "Oyalanmaya ve oyalamaya gerek yoktur"

BAHÇELİ'NİN TALİMATIYLA MOSKOVA ZİYARETİ

Topsakal, gazeteye verdiği mülakatta şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin Rusya ve Çin ile ittifak kurması gerektiğine ilişkin öneriyi iletmek amacıyla, partimizin lideri Devlet Bahçeli bana Moskova’ya bu ziyareti gerçekleştirme ve siyasi partiler, bürokratlar ve entelektüellerle görüşmeler yaparak girişimin içeriğini ayrıntılı şekilde anlatma görevini verdi.”

Bahçeli’den İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıya ilişkin açıklama: Uluslararası şirketler vurgusuBahçeli’den İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıya ilişkin açıklama: Uluslararası şirketler vurgusu

“EKONOMİ VE GÜVENLİK AÇISINDAN KRİTİK ROL”

MHP’li yetkili, üç ülke arasında sağlanacak yakınlaşmanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Üç ülke arasında sağlanacak yakınlaşma yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda güvenlik açısından da kritik bir rol oynayabilir. Küresel dengelerin değiştiği bir dönemde Türkiye’nin alternatif ortaklıklar geliştirmesi gerekir.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Siyaset
Feci kazada bir kişi bile ölmedi! Karşı şeride uçtu başka araca çarptı takla attı...
Feci kazada bir kişi bile ölmedi! Karşı şeride uçtu başka araca çarptı takla attı...
İktidar ve DEM arasındaki gerilim Saray'a taştı! "Yolsuzluklara izleyici kalmayız"
İktidar ve DEM arasındaki gerilim Saray'a taştı! "Yolsuzluklara izleyici kalmayız"
İBB Davasında Akla Ziyan Durum... Dedesinin Dedesi de Kara Para mı Akladı!
İBB Davasında Akla Ziyan Durum... Dedesinin Dedesi de Kara Para mı Akladı!