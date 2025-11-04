MHP'den Demirtaş açıklaması! "Tahliye edilecektir"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz’da verdiği kararda Demirtaş’ın tutukluluğunun hak ihlali olduğuna hükmetmişti. Türkiye, 8 Ekim’e kadar karara itiraz etmediği takdirde karar yürürlüğe girecek ve Demirtaş’ın tahliyesi gündeme gelecekti.

Adalet Bakanlığı ise sürenin dolmasına bir gün kala, 7 Ekim’de karara itiraz etmiş ve davanın AİHM Büyük Daire’ye gönderilmesini talep etmişti. Ancak AİHM bu başvuruyu dün (3 Ekim) reddetti. Böylece Demirtaş hakkında verilen ihlal kararı kesinleşmiş oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Meclis’te yaptığı grup konuşmasının ardından, “Sayın Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.

Zafer Şahin’e konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da süreci şöyle değerlendirdi:

“Türkiye'nin, hem AİHS’nin tarafı olması, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanıması, hem de bu kabullere aykırı hareket edilmesi hukuken izah edilemez. Türkiye 1954'te sözleşmeyi onaylamış, 1987'de de bireysel başvuru hakkını tanımış, Mahkemenin zorunlu yargı yetkisini ise 1990'da kabul etmiştir.”

Yıldız, iç hukukla AİHM kararlarının aynı şekilde yerine getirilmesi gerektiğini belirtti:

“İdare, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve hukuk devleti olmanın gereği olarak ulusal mahkeme kararını nasıl yerine getiriyorsa, aynı şekilde AİHM kararını da yerine getirmek durumundadır.”

"TAHLİYE KARARI VERİLECEKTİR"

Demirtaş hakkında verilen karara Türkiye’nin sürenin 89. gününde itiraz ettiğini hatırlatan Yıldız, bundan sonraki sürece ilişkin şunları söyledi: