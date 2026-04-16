MHP'deki teşkilat depremlerinin ardından İzzet Ulvi Yönter'den iki mesaj

Yayınlanma:
MHP’de Kütahya, Eskişehir ve Kars teşkilatlarının da feshedilmesinin ardından görevden alınan MHP'li İzzet Ulvi Yönter’in “Allah bes, baki heves” ve “Hırsla kalkan zararla oturur” paylaşımları dikkat çekti.

MHP’de İstanbul ve 39 ilçe teşkilatının ardından Kütahya, Eskişehir ve Kars teşkilatları da feshedildi. Görevden alınan MHP'li İzzet Ulvi Yönter de bugünkü 3 il teşkilatının feshedilmesinin ardından dikkat çeken iki paylaşım yaptı.

MHP’de teşkilat yapısına ilişkin dikkat çeken gelişmeler sürüyor. Parti yönetimi, geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetmişti. Tartışmalar devam ederken bugün de peş peşe yeni fesih kararları açıklandı.

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınan İzzet Ulvi Yönter’in adı da bu süreçte yeniden gündeme geldi. Yönter’in görevden alınmasının ardından MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedilmişti.

Bugün Kütahya, Eskişehir ve Kars teşkilatlarının da feshedilmesinin ardından Yönter’in sosyal medya hesabından verdiği mesaj dikkat çekti.

İzzet Ulvi Yönter'den 'MHP'ye mesaj mı?' dedirten paylaşım: Sonra sildi! "Ateşlerden doğacağım"İzzet Ulvi Yönter'den 'MHP'ye mesaj mı?' dedirten paylaşım: Sonra sildi! "Ateşlerden doğacağım"

BİR GÜNDE ÜÇ TEŞKİLAT FESHEDİLDİ

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, bugün ilk önce MHP Kütahya İl Teşkilatı’nın feshedildiği açıklandı. Bu kararın yankıları sürerken birkaç saat sonra MHP Eskişehir İl Teşkilatı’nın da feshedildiği bildirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, açıklamasında Eskişehir İl Teşkilatı’nın parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanılarak, tüzüğün 34. maddesi uyarınca feshedildiğini duyurdu. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer’in atandığını da bildirdi.

Yalçın, bu açıklamadan saatler sonra Kars İl Teşkilatı’nın da feshedildiğini açıkladı. Açıklamada, Kars İl Teşkilatı’nın da aynı maddeler uyarınca feshedildiği, il başkanlığı görevine ise Ali Okyay’ın atandığı belirtildi.

MHP'li İzzet Ulvi Yönter'e fezleke mi geliyor? "Bahçeli yargıya saygılı davranacak"MHP'li İzzet Ulvi Yönter'e fezleke mi geliyor? "Bahçeli yargıya saygılı davranacak"

YÖNTER PAYLAŞIM YAPTI

Peş peşe gelen fesih kararlarının ardından İzzet Ulvi Yönter’in yaptığı paylaşım kulisleri hareketlendirdi. Yönter, “Allah bes, baki heves” mesajını paylaştı.

Bu ifade, Farsça ve Arapça kökenli kelimelerden oluşan, "Allah yeter, (geriye kalan) her şey geçici bir hevestir/boş istektir" anlamına gelen bir Osmanlıca sözdür. Tevekkül (Allah'a güvenme) ve ebedi olana bağlanma mesajı içeriyor.

screenshot-2026-04-16-at-16-49-38-1-dr-izzet-ulvi-yonter-ulviyonter-x.png

Yönter bunun ardından yazar Hacer Haniç’in “Hırsla kalkan zararla oturur” paylaşımını da yeniden paylaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Siyaset
CHP'den trafik cezaları ile ilgili kanun için AYM'ye başvuru
CHP'den trafik cezaları ile ilgili kanun için AYM'ye başvuru
Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya geldi
Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya geldi