MHP'deki teşkilat depremlerinin ardından İzzet Ulvi Yönter'den iki mesaj

MHP’de İstanbul ve 39 ilçe teşkilatının ardından Kütahya, Eskişehir ve Kars teşkilatları da feshedildi. Görevden alınan MHP'li İzzet Ulvi Yönter de bugünkü 3 il teşkilatının feshedilmesinin ardından dikkat çeken iki paylaşım yaptı.

MHP’de teşkilat yapısına ilişkin dikkat çeken gelişmeler sürüyor. Parti yönetimi, geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetmişti. Tartışmalar devam ederken bugün de peş peşe yeni fesih kararları açıklandı.

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınan İzzet Ulvi Yönter’in adı da bu süreçte yeniden gündeme geldi. Yönter’in görevden alınmasının ardından MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedilmişti.

Bugün Kütahya, Eskişehir ve Kars teşkilatlarının da feshedilmesinin ardından Yönter’in sosyal medya hesabından verdiği mesaj dikkat çekti.

BİR GÜNDE ÜÇ TEŞKİLAT FESHEDİLDİ

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, bugün ilk önce MHP Kütahya İl Teşkilatı’nın feshedildiği açıklandı. Bu kararın yankıları sürerken birkaç saat sonra MHP Eskişehir İl Teşkilatı’nın da feshedildiği bildirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, açıklamasında Eskişehir İl Teşkilatı’nın parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanılarak, tüzüğün 34. maddesi uyarınca feshedildiğini duyurdu. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer’in atandığını da bildirdi.

Yalçın, bu açıklamadan saatler sonra Kars İl Teşkilatı’nın da feshedildiğini açıkladı. Açıklamada, Kars İl Teşkilatı’nın da aynı maddeler uyarınca feshedildiği, il başkanlığı görevine ise Ali Okyay’ın atandığı belirtildi.

YÖNTER PAYLAŞIM YAPTI

Peş peşe gelen fesih kararlarının ardından İzzet Ulvi Yönter’in yaptığı paylaşım kulisleri hareketlendirdi. Yönter, “Allah bes, baki heves” mesajını paylaştı.

Bu ifade, Farsça ve Arapça kökenli kelimelerden oluşan, "Allah yeter, (geriye kalan) her şey geçici bir hevestir/boş istektir" anlamına gelen bir Osmanlıca sözdür. Tevekkül (Allah'a güvenme) ve ebedi olana bağlanma mesajı içeriyor.

Yönter bunun ardından yazar Hacer Haniç’in “Hırsla kalkan zararla oturur” paylaşımını da yeniden paylaştı.