Meclis'e gelmeyen vekilin maaşından para kesilecekmiş! AKP'li vekiller Erdoğan'ın sözünü dinlememişti

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin yeteri katılım olmaması nedeniyle oturumların sona ermesinin ardından iktidar, vekillere para cezası getirmeyi planlıyor . Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın birçok kez AKP'li vekillere oturuma katılma talimatı verdiği öğrenilmişti. Fakat AKP'li vekiller buna riayet etmemişti.

AKP'nin hazırladığı TBMM iç tüzük taslağı, Genel Kurul’daki “yoklama” uygulamasını zorlaştırıyor. Talep sayısı artırılırken, salonu terk eden vekillere maaş kesintisi planlanıyor.

Vekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatına karşı oturumlara katılmayan AKP, TBMM İç Tüzüğü’nde değişiklik öngören taslak çalışmasında sona yaklaştı.

Hazırlanan düzenlemeye göre, yoklama istemek için gereken milletvekili sayısı 20’den 30’a çıkarılacak. Yoklama talebinde bulunan bu 30 milletvekilinin, işlem tamamlanana kadar Genel Kurul’da kalması zorunlu olacak.

Taslağa göre, yoklama talep eden milletvekilleri yoklama bitmeden Genel Kurul salonunu terk edemeyecek. “Yoklama” isteyip ardından salondan ayrılan milletvekilleri için maaş kesintisi de gündeme gelecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Taslakta toplantı yeter sayısına ilişkin mevcut uygulama ise korunuyor. Buna göre, yoklama sonunda salonda en az 200 milletvekili bulunmadığının ortaya çıkması hâlinde oturum ertelenebilecek. Yeter sayı yeniden sağlanamazsa birleşim kapatılacak.

Yürürlükteki İç Tüzük’te, bir ay içinde 5 birleşime katılmayan milletvekilleri için üyeliğin düşmesine kadar uzanan süreç işletilebiliyor. Bir yasama yılı içinde 45 birleşimi aşan devamsızlıkta ise üç aylık yolluk kesintisi uygulanıyor.

ERDOĞAN DEFALARCA TALİMAT VERMİŞTİ

Kulis haberlerinde birçok kez Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın partisinin vekillerine Oturumlara katılın' talimatı verdiği aktarılmıştı.

Fakat AKP'li vekiller riayet etmemişti. Son örnek de dün (10 Nisan) yaşanmıştı. Dün yeterli sayıda vekil olmayınca Genel Kurul kapanmıştı.

