Malazgirt Belediye Eş Başkanları gözaltına alındı

Muş Malazgirt Belediye Eş Başkanları Ahmet Kenan Türker ve Gülistan Özel, gözaltına alındı.

Evlerine yapılan baskınla gözaltına alındıkları öğrenilen DEM Partili Eş Başkanların ilçe emniyetine götürüldükleri öğrenildi.

Son dakika | DEM Parti'nin İstanbul'daki yürüyüşüne polis engeli

GEREKÇE: SAÇ ÖRGÜLÜ KADINLARIN YER ALDIĞI PANKART

MA’da yer alan habere göre, Malazgirt Belediye Eş Başkanları Ahmet Kenan Türker ve Gülistan Özel, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylar ve Suriye'li bir erkeğin, SDG'li bir kadına ait olduğunu söylediği saç örgüsünü göstererek, "Bir kadından kestim" sözleri üzerine DEM Parti tarafından başlatılan "saç örme" akımı üzerine belediye binasına asılan saçları örgülü kadınların bulunduğu "Jin, jiyan, azadî" yazılı pankart nedeniyle gözaltına alındıkları öne sürüldü.

Operasyonun, Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında emniyet ekiplerine verilen talimat üzerine düzenlendiği belirtildi.