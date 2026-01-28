Malazgirt Belediye Eş Başkanları gözaltına alındı

Malazgirt Belediye Eş Başkanları gözaltına alındı
Yayınlanma:
Güncelleme:
DEM Partili Malazgirt Belediye Eş Başkanları Ahmet Kenan Türker ve Gülistan Özel, evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Muş Malazgirt Belediye Eş Başkanları Ahmet Kenan Türker ve Gülistan Özel, gözaltına alındı.

Evlerine yapılan baskınla gözaltına alındıkları öğrenilen DEM Partili Eş Başkanların ilçe emniyetine götürüldükleri öğrenildi.

Son dakika | DEM Parti'nin İstanbul'daki yürüyüşüne polis engeliSon dakika | DEM Parti'nin İstanbul'daki yürüyüşüne polis engeli

GEREKÇE: SAÇ ÖRGÜLÜ KADINLARIN YER ALDIĞI PANKART

MA’da yer alan habere göre, Malazgirt Belediye Eş Başkanları Ahmet Kenan Türker ve Gülistan Özel, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylar ve Suriye'li bir erkeğin, SDG'li bir kadına ait olduğunu söylediği saç örgüsünü göstererek, "Bir kadından kestim" sözleri üzerine DEM Parti tarafından başlatılan "saç örme" akımı üzerine belediye binasına asılan saçları örgülü kadınların bulunduğu "Jin, jiyan, azadî" yazılı pankart nedeniyle gözaltına alındıkları öne sürüldü.

Operasyonun, Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında emniyet ekiplerine verilen talimat üzerine düzenlendiği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
Siyaset
Özbekistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
Özbekistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
Fuat Oktay'dan Hakan Fidan'ın "ekibini fırçaladığı" iddiasına yanıt: İfadeler çarpıtıldı
Fuat Oktay'dan Hakan Fidan'ın "ekibini fırçaladığı" iddiasına yanıt: İfadeler çarpıtıldı