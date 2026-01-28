Özbekistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

Yayınlanma:
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geliyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Miriziyoyev'in, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geleceği açıklandı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iki lideri Hatay'da toplu açılış törenine katılacağını ifade etti.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI, ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELECEK

"Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 29 Ocak 2026 tarihinde Türkiye’ye resmi ziyaret düzenleyecektir" diyen Duran, paylaşımında Türkiye ile Özbekistan arasında bir dizi anlaşmanın imzalanacağını şu ifadelerle duyurdu:

  • "Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanlarının başkanlığında Ankara’da Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi’nin Dördüncü Toplantısı icra edilecek olup; toplantıda ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ayrıntılı şekilde değerlendirilecektir. Bu çerçevede, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak bir dizi belgenin imzalanması da öngörülmektedir. Görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır."
i.jpg
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Miriziyoyev - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Öte yandan Miriziyoyev, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Özbekistan'ın katkılarıyla Hatay'da inşa edilen konutların açılışına da canlı bağlantıyla katılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

