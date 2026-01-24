Son dakika | DEM Parti'nin İstanbul'daki yürüyüşüne polis engeli

DEM Parti, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Kurumlar Platformu’nun çağrısıyla İstanbul Aksaray Meydanı’nda toplanan kitleye yürüyüş izni verilmedi.

DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın, Suriye’de yaşanan son gelişmelerle ilgili Saraçhane’ye yapmak istediği yürüyüşe polis ekipleri müdahale etti. Polis, yürüyüşün gerçekleşmesini engelledi.

İSTANBUL İL EŞ BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Vedat Çınar Altan gözaltına alındı. Meydanda sık sık IŞİD karşıtı sloganlar atıldı.

Önüne barikat çekilen kitlenin yürümesi, polis tarafından engellendi. Yürümek isteyen yurttaşlara biber gazıyla müdahale edildi. Öte yandan Suriye ordusu ile SDG arasındaki ateşkesin bugün sona ereceği ifade edildi.