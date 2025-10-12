Mahmut Tanal'dan 'AB üyeliği' açıklaması

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP’nin Brüksel’deki “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi sonrası X hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Mahmut Tanal oğlu hakkındaki iddialara yanıt verdi

"72 KRİTER BİRER BİRER TAMAMLANACAK"

CHP iktidarında Türkiye'nin AB'ye tam üye olacağını söyleyen Tanal şunları kaydetti:

"CHP iktidarında Türkiye AB’ye tam üye olacak. Artık bu milletin onuru vize kapılarında bekletilmeyecek. CHP iktidarında: Hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, yolsuzlukla mücadele, gerçek reformlarla hayata geçirilecek. Avrupa Birliği’nin 72 kriteri birer birer tamamlanacak.

Vatandaşlarımız, vizesiz şekilde Avrupa’ya seyahat edebilecek. Pasaporta değil, devlete ve hukuka güven duyulacak. Bizim hedefimiz yalnızca Avrupa’ya girmek değil; Türkiye’de Avrupa standartlarında bir yaşam kurmak. Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda, CHP iktidarında Türkiye; adaletle, demokrasiyle, özgürlükle eşit, onurlu, güçlü bir Avrupa ülkesine dönüşecek."