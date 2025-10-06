Mahmut Tanal oğlu hakkındaki iddialara yanıt verdi

Mahmut Tanal oğlu hakkındaki iddialara yanıt verdi
Yayınlanma:
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, oğlunu 'Amerika'da okuttu' iddialarına tek tek yanıt verdi.

Son dönemde muhalefetin en güçlü seslerinden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın oğlu hedef alındı.

CHP'li Mahmut Tanal'a yönelik, "ABD'de oğlunu okuttu" iddiasında bulunuldu. Bu iddia üzerinden Tanal'a eleştiri yapıldı.

Tanal, X hesabından iddiaya yanıt verip her şeyi tek tek açıkladı.

Tanal, oğlunun ne ABD'de okduğunu ne de ABD vatandaşı olduğunu belirtti. Tanal, oğlunun Türkiye'de yetiştiğini belirtti.

Hekim olan oğlunun sadece akademik başarısı nedeniyle Amerika Cerrahlar Birliği'nin dünya çapında bir ünvan aldığını belirtti.

Bu ünvan üzerinden oğlu hakkında bilgilerin çarpıtılıp servis edildiğini ifade eden Tanal, X hesabından şunları dile getirdi:

"Benim oğlum Amerika’da okumadı, Amerika vatandaşı değildir.
Oğlum, bu ülkenin okullarında yetişmiş, bu toprakların emeğiyle, alın teriyle bugünlere gelmiştir.

İstanbul Erkek Lisesi’ne bağlı ilkokul ve ortaokulda okumuş,
Ardından Robert Koleji’ni bitirmiş,
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Mecburi hizmetini Muş Bulanık Devlet Hastanesi’nde,
Uzmanlığını Şişli Etfal Hastanesi’nde,
Zorunlu hizmetini ise Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde tamamlamıştır.
Daha sonra Maslak Acıbadem ve halen Memorial Şişli Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

Oğlum, sadece Amerikan Cerrahlar Birliği’nin (American College of Surgeons) uluslararası düzeydeki bilimsel değerlendirmesi sonucunda FACS (Fellow of the American College of Surgeons) unvanına layık görülmüş bir Türk hekimidir.
Ne Amerika’da okumuş, ne de Amerika vatandaşı olmuştur.

Bizi, bilime, vicdana ve insana hizmet edenlerle; ihaleden, ranttan, torpilden geçinenlerin çocuklarıyla kıyaslamak hadsizliktir.
Bizim yolumuz bilimin, emeğin ve onurun yoludur.
Yalan ve iftiralarla kendi eksiklerini örtmeye çalışanlara tek sözümüz var:
Utanın!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

