Mahmut Tanal oğlu hakkındaki iddialara yanıt verdi

Son dönemde muhalefetin en güçlü seslerinden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın oğlu hedef alındı.

CHP'li Mahmut Tanal'a yönelik, "ABD'de oğlunu okuttu" iddiasında bulunuldu. Bu iddia üzerinden Tanal'a eleştiri yapıldı.

Tanal, X hesabından iddiaya yanıt verip her şeyi tek tek açıkladı.

Tanal, oğlunun ne ABD'de okduğunu ne de ABD vatandaşı olduğunu belirtti. Tanal, oğlunun Türkiye'de yetiştiğini belirtti.

Hekim olan oğlunun sadece akademik başarısı nedeniyle Amerika Cerrahlar Birliği'nin dünya çapında bir ünvan aldığını belirtti.

Bu ünvan üzerinden oğlu hakkında bilgilerin çarpıtılıp servis edildiğini ifade eden Tanal, X hesabından şunları dile getirdi: