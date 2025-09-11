Mahmut Tanal: Valilik adres değişikliğini bekletiyor

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanlığının adres değişikliğine ilişkin dilekçenin İstanbul Valiliği tarafından bekletildiğini belirtti.

Tanal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda, "İstanbul İl Başkanlığımızın taşınmasına ilişkin dilekçemiz İstanbul Valiliği tarafından reddedilmemiştir ancak bekletilmektedir. Valiliğin böyle bir yetkisi yoktur. Dilekçemizin gereğini yerine getirmemek ve süreci bekletmek dahi görevi kötüye kullanma suçudur." ifadesini kullandı.