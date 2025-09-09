Mahmut Tanal kanuna uymayan polisleri böyle yakaladı!

CHP Lideri Özgür Özel'in çalışam ofisindeki polisler, kapalı alanda sigara içip kanunu ihlal etti. CHP'li Mahmut Tanal o anları görüntüledi.

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasının ardından, CHP il binasını Bahçelievler'e taşıdı. CHP, bu durumu Yargıtay'a bildirerek resmileştirdi. Sarıyer'deki bina ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirlendi.

Kayyum Tekin, resmi olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı olmamasına rağmen yine de binaya geldi. Üstelik Tekin, binaya giriş için 30 kişilik bir liste verdi. Başta CHP milletvekilleri içeri alınmadı. Vekillerin dokunulmazlığına rağmen polis zorluk çıkardı. Tartışma ve ufak çaplı arbedenin ardından vekiller içeri girebildi.

İçeri giren ve dün polisin biber gazlı müdahalesine maruz kalan, bir gözü yaralı olan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, binada yasak olmasına rağmen sigara içen bir polisi görüntüledi.

KANUNU AÇIKÇA İHLAL ETTİ

Polis, 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun”u görmezden gelerek binanın içinde sigara içti.

Tanal’ın uyarısının ardından polis, sigarasını yere attı.

Tanal, yangın güvenlik önlemlerini de ihlal eden polise tepki gösterdi.

Tanal, X hesabından paylaştığı videoya şu notu ekledi:


"Polis, partimizin genel başkanımızın İstanbul’daki çalışma ofisinde binasında sigara içme cüreti göstermiştir.

İkaz edilince de izmaritini kolilerin arasına fırlatıp üst kata yönelmiştir.

Bu hadise, devletin hukukunu değil keyfiyetini yansıtmaktadır.

CHP binaları sigara odası değil, milletin iradesinin merkezidir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

