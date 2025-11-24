Lise eğitim süresi kısalacak mı? Yusuf Tekin'den İngiltere örneği: 15-16 yaşında üniversiteye gidiyorlar

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde CNN Türk yayınında, eğitim sistemi ile ilgili sorulara yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde eğitim süresi ile ilgili değişiklik çalışmalarıyla ilgili konuştu.

İngilitere ve ABD'de çocukların 15-16 yaşlarında üniversiteye gittiğini ifade eden Tekin, "biz ortalama 18 yıl 9 ay yani 19 yaşta neredeyse bunu mümkün hale getiriyoruz" dedi.

"İNGİLTERE'DE BİR GENÇ 15-16 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYE BAŞLIYOR"

Dünyanın birçok ülkesinde gençlerin zorunlu eğitimi tamamlama yaşıyla ilgili tartışmaların bulunduğunu ifade eden Tekin, "İngiltere'de, Amerika'daki bir genç 15-16 yaşlarında üniversiteye başlarken biz ortalama 18 yıl 9 ay yani 19 yaşta neredeyse bunu mümkün hale getiriyoruz. Dolayısıyla burada tartışılması gereken şey burası. Biz de burayla ilgili tartışmayı yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımıza da bu konuyu arz ettik, o da bu konudaki tartışmaları izlememizi, bilimsel çalışmaların devamını getirmemizi istedi" diye konuştu.

TEKİN ATAMALAR İLE İLGİLİ NÜFUSU İŞARET ETTİ

Atanamayan öğretmenler ile ilgili de sorulan bir soru üzerine konuşan Tekin, 2003'den itibaren yaklaşık 820-830 bin öğretmenin atamasının yapıldığını hatırlatarak, çağ nüfusu düşerken yüksek sayıda öğretmen ataması yapılmasının doğru olmadığını ifade etti.

Tekin, YÖK bünyesindeki öğretmen yetiştirme komisyonuyla sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi. Tekin, "Artık bu yıl zaten Yükseköğretim Kurulu sadece öğretmenlikle ilgili değil, genel anlamda yükseköğretim kontenjanlarında yeni planlama içerisinde. Önümüzdeki yıllardan itibaren bu daha belirgin bir şekilde görülecektir" dedi.

YUSUF TEKİN'DEN FAHİŞ FİYAT AÇIKLAMASI

12 bin 500 özel okuldan 1 milyon lira üzerinde ücret talep eden okul sayısının 82 olduğunu aktaran Tekin, özel okulların velilerle yaptıkları sözleşmelere değinerek şöyle konuştu: